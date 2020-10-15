【求修憲、皇室改革】泰國抗議衝突升高　政府頒布緊急命令並逮人

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）為了壓制逐漸升高的反政府抗議示威，泰國政府在今(15)日頒布緊急命令，全面禁止4人以上的集會活動，禁令生效後的半小時內，警方就此驅離了聚集在總理辦公室外的群眾，並逮捕了三名示威的領導人。

事實上，自從七月抗議開始以來，絕大部分的時候氣氛都是平和的，儘管昨日有成千上萬群眾上街，大部分的抗議民眾仍十分自制，只是中間發生了靠近皇后素提達(Suthida)座車的插曲，警方短暫的與示威者發生了肢體接觸，將推擠的群眾阻擋在座車的一段距離外，這立刻被政府用作發布緊急命令的理由，藉此限制抗議活動。

三個月以來，抗議的訴求主要是要求軍政府的總理帕拉育(Prayuth Chan-ocha)辭職下台、修改憲法，以及改革皇室等等，由於泰國法律禁止批評皇室，其中又以改革皇室的訴求最為敏感，報導指面對個人作風爭議不斷的泰皇，不難理解抗議者的想法。

政府指出，為了讓社會盡快恢復秩序，緊急命令有其必要性，考量大規模抗議活動對經濟活動的損害，還有可能造成新冠肺炎流行的疑慮，將禁止4人以上的聚會，媒體也將被禁止報導「有國安疑慮」的新聞。

現階段，抗議領袖帕里特(Parit Chiwarak)、維權律師Arnon Nampa和學運領袖帕努莎雅(Panusaya Sithijirawattanakul)已經確定被警方逮捕，儘管如此，部分抗議民眾仍表示，他們願意無視政府的緊急命令，持續上街發聲。

一名抗議者Sun Pathong說，一直到現在泰國都未能轉型為民主體制，為此，他會持續奮鬥到成功的那天。