台灣、美國、日本舉辦智財權研討會　印太地區18國參與

「2020年全球合作暨訓練架構（GCTF）：營業秘密保護及數位侵權防制視訊研討會」15日在台北開幕（照片來源：外交部提供） 「2020年全球合作暨訓練架構（GCTF）：營業秘密保護及數位侵權防制視訊研討會」15日在台北開幕（照片來源：外交部提供）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）台灣、美國、日本自今（15）日起一連兩天在台北舉行「2020年全球合作暨訓練架構（GCTF）：營業秘密保護及數位侵權防制視訊研討會」，並有19個印太地區國家的執法人員及專家學者線上參與，就營業秘密保護及數位侵權防制等議題交流。

根據外交部，今日活動開幕典禮上，外交部次長田中光、法務部次長蔡碧仲、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen），以及日本台灣交流協會代理代表橫地晃（Akira Yokochi）皆出席並致詞。

田中光致詞時表示，智慧財產是各國經濟成長和競爭力的核心，尤其在全球5G競賽、數位轉型及貿易競爭形勢下，新型商業間諜與資安威脅將不斷浮現，各國應攜手合作，共同保護營業秘密並打擊數位侵權。

酈英傑則強調四個「I」的良性循環，分別是互動（Interaction）、智財保護（IPR protection）、投資（Investment），以及創新（Innovation），並提及「智財保護是吸引投資、鼓勵創新，並在現代全球經濟中維持競爭力的關鍵元素。」

橫地晃表示，在數位的世界中，保護營業秘密與防止著作權受到侵犯是確保自由與公平社會活動的重要因素；日本、台灣及美國擁有先進的數位技術，營業秘密保護的法律制度也很完善，且是自由，民主和人權等共通價值的重要合作夥伴，「我們非常高興有機會透過此視訊研討會廣泛地分享日本，台灣與美國的知識與見解。」

外交部提及，此次活動除了國內各地方檢察署及法務部調查局派員出席實體會議外，美國司法部與聯邦調查局的官員，以及日本、澳洲、帛琉、吐瓦魯等共19個印太地區國家逾180位執法人員及專家學者也同步線上參與，共同探討各國營業秘密法的最新進展，分享打擊數位侵權的實務經驗，以加強對智財權的保護。

另外，外交部北美司長徐佑典今日也在例行記者會中預告，台灣與美國將於本月下旬至11月初舉行與執法合作、海洋廢棄物處理等議題相關的GCTF線上活動。