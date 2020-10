如何讓飲食與飽足感成反比, 是許多人想從法國時尚女性上一窺究竟的飲食秘訣,當中「氣泡飲」 口感豐富又清爽的特點,成為許多歐美饕客在餐桌上的伴餐選擇。

署 茗職茶@At Tea 推出兩款輕奢質感系氣泡飲,分別是特別與法式餐廳de nuit聯名合作的玫瑰氣泡飲「紅心皇后氣噗噗」, 不含糖與咖啡因,讓愛美的飲料控大膽放心喝; 另一款則是以紫蘇梅為基底的「烏蘇拉氣噗噗」, 暢快的酸爽口味與令人難忘的驚豔視覺,必定成為爆款飲品。 兩款飲品即日起上市,建議售價每杯75元。

口味層次豐富的「紅心皇后氣噗噗」,以玫瑰花為飲品基底,並藉由洛神、櫻桃、葡萄、玫瑰果等酸甜水果襯托花香,不含咖啡因也不另外加糖,呈現完全百分百天然的花果香氣,混合氣泡飲的嗶啵口感,輕盈感受玫瑰花香在口中綻放的每一個瞬間。

另一款「烏蘇拉氣噗噗」則瞄準喜愛酸爽感的手搖飲愛好者,藉由紫蘇梅、新鮮檸檬原汁及獨家花青素果凍調製打造而成,酸爽與甜蜜混搭的奇妙口感,喚起被忙碌生活遺忘許久的味覺記憶,而同時在飲品混搭漸層的視覺呈現下,帶點詭譎又迷幻的層次美感,「烏蘇拉氣噗噗」勢必將搭著萬聖節風潮成為接下來IG打卡熱門飲品。

以800次爆濃奶蓋飲品系列在網路上掀起話題的署茗職茶@At tea,這次推出全新「氣噗噗」輕奢系氣泡飲品,並以經典反派角色作為主題,讓手搖飲不只是可愛小清新,還能呈現自我態度,如同署茗職茶@At tea品牌精神「I’m not picky, I just know what I want.」,讓生活中的每一個精挑細選,都是來自於自己內心。