台灣醫衛新南向有成！ 貿協與印尼合作力促我國特色醫療

（台灣英文新聞/ 綜合報導）外貿協會10月12日邀請國內10家醫療產業業者及醫院，分享台灣醫療新技術及成功案例，包括印尼醫療院所、癌症治療中心、印尼醫院協會會員及媒體等超過120人線上參與。透過辦理說明會的推廣，更有助於促進台、印尼雙方醫療服務合作的機會。

外貿協會主任吳翠芬表示，臺灣擁有良好的醫療照護制度，2020年有13家醫療機構通過全球醫界公認可信度最高的JCI (Joint Commission International) 醫療評鑑。

2019年超過38萬名外國患者到臺灣接受醫療服務，其中有三分之一來自東南亞國家，印尼的病患約10％。透過辦理說明會的推廣，更有助於促進台、印尼雙方醫療服務合作的機會。

印尼醫院協會秘書長Dr. Lia Partakusuma表示，該協會擁有2,900家會員醫院，負責幅員廣大的印尼民眾健康照護及轉診等醫療服務。透過貿協辦理的印尼臺灣形象展、參與國際醫院會議及媒體報導臺灣防疫的成果，了解台灣創新的醫療技術。

臺大醫院醫療資訊中心主任郭律成首先介紹該院與雲象科技共同研發的全球最新「人工智慧輔助骨髓細胞自動分類判讀系統」，透過 AI 完成自動計數及分類骨髓血液細胞，可大幅縮短醫師分析骨髓檢體工作流程並提高判讀一致性，目前研究結果顯示平均準確度為94%。

成大醫院國際醫療中心秘書陳筱嵐說明該院參與國際醫療衛生活動，執行包括肯亞、緬甸、印度、尼泊爾、印尼等國際合作案，並致力於研究精準醫療及AI人工智慧技術，運用於新冠病毒肺炎期間檢疫及防疫。

貿協表示，參與說明會業者資訊將完整呈現於於10月14至16日線上印尼臺灣形象展-臺灣健康產業形象館，外貿協會並將安排一對一洽談會，提高臺灣與印尼醫療業者合作機會。