又在恐嚇！ 中國官媒狂炒「台灣間諜案」、大嗆我國情治部門「忤逆」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國央視連續數日報導「台灣間諜案」，透過電視認罪方式指控2名藍營人士涉嫌從事間諜行為。中共喉舌《人民網》今（15）日刊文要求台獨份子「棄暗投明」，並「歡迎台灣的有識之士通過各種形式、各種方式、各種渠道來中國開展各方面合作」。

《人民網》10月15日以「站在歷史正確的一邊——告台灣情治部門書」刊文，內文辭藻華麗卻空洞，先提中國官媒央視近期報導的「台諜案」，控訴蔡英文政府與「外部勢力勾結」，讓「台灣情治部門積極充當台獨分裂勢力的馬前卒，大搞不義之舉，大行忤逆之道」

刊文中提到，「台灣情治部門個別人物還叫囂著要協助台軍構建所謂“不對稱戰力”，妄圖以一螳之臂阻擋歷史前進的滾滾車輪。」

文中控訴，蔡英文政府「只有一己政黨之私利，完全不顧兩岸同胞利益福祉，更遑論一線情報人員的死活。」

《人民網》語氣強硬地表示，「我們正告台灣情治部門中抱守“台獨”立場的頑固分子，玩火自焚只有死路一條，棄暗投明才是人間正道。對繼續從事分裂活動的死硬分子，中國安全機關會堅決運用反分裂國家法、反間諜法等法律武器，緊盯不放、窮追務獲。希望這些頑固分子儘早認清形勢。」

之後話鋒一轉地表示「歡迎台灣擁護祖國統一的有識之士，有機會多到祖國大陸走一走、看一看，徹底摒棄蔡英文當局背宗忘祖的“台獨”意識和狹隘的“島民”心態，親身感受大陸巨大的發展變化，共同分享祖國蓬勃的發展機遇。歡迎通過各種形式、各種方式、各種渠道來開展各方面合作。渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。」