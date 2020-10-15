台灣「益品書屋」創辦人戴勝益　挑戰「跨海」前進馬祖辦書展

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）王品集團創辦人戴勝益籌辦的「益品書屋」14日挑戰跨海辦書展，以海運將400冊精裝餐飲類書籍，在兩天一夜內送至馬祖，為離島居民學童提供世界美食書籍饗宴。

王品集團創辦人戴勝益（左二）籌辦的「益品書屋」挑戰跨海辦書展，前進馬祖提供世界美食書籍閱覽。中央社

連江縣縣長劉增應與戴勝益14日攜手在南竿舉辦「餐飲 翻轉孩子的未來」巡迴書展記者會，戴勝益表示，馬祖是益品書屋跨出台灣本島書展的首站，也是今年唯一一場巡迴書展。

益品書屋說明，本次跨海舉辦書展的最大挑戰，在於將20座訂製書櫃與400冊精裝餐飲類書籍，以海運兩天一夜運送到馬祖。總重量超過1000公斤以上訂製書櫃與精裝書籍的海上運送作業，因考量外島運輸，受限海象多變及運送顛簸種種無法掌控因素，以往僅需1星期前送達和場地布置作業，本次提早一個多月前先送抵南竿存放，書櫃及書籍更需要加強層層緊密的保護措施，以便讓書櫃及書籍在海上運送過程中，能完整呈現在馬祖居民與學童面前。

中央社引述戴勝益表示，本次書展益品書屋彙集各國餐飲類書籍，讓閱讀感覺特別輕鬆愉快，更與馬祖許多特色餐點如紅糟、麵線與米醋老酒等在地美食特產結合，希望藉由鼓勵閱讀與知識傳遞，讓當地居民與學子有機會接觸世界精彩有趣的餐飲類書籍，除獲得一般餐飲方面訊息外，更可吸收專業知識，甚至可以為最易創業的餐飲業奠下基礎。

益品書屋自民國106年起，已在全省舉辦15場巡迴書展。從南到北包括高雄餐旅大學、彰化香田國小、台中清水、東海大學、新住民藝文中心、苗栗三灣鄉、新竹客家大縣的新瓦屋、台北開平餐飲學校和實踐大學等地舉辦，106年與108年更前進到南投縣仁愛鄉與信義鄉，為偏鄉原住民提供書籍閱讀外，也為新住民與客家鄉親提供餐飲與多元學習的機會。

戴勝益於台北、台中成立「益品書屋」後，今年3月成立「益品美術館」，他希望全台都有鼓勵閱讀的書屋成立，更期待私人美術館的出現，也藉此帶動台灣的閱讀與美學氛圍。

根據「戴水教育基金會」(DS Foundation) 官網介紹，2010年11月，王品集團創辦人戴勝益，在攀登奇萊山7天行程中，毅然決定捐出個人股票50％投入公益，希望盡一己之力，將小愛轉化為回饋社會的大愛，幫助在貧困中奮力向上的孩子們順利就學，讓每個貧童都能獲得相同受教育的機會，更藉此培養一對兒女獨立打拚的精神，用自己力量闖出生存之路來。

戴勝益捐出個人資產，以父親「戴芳」與母親「黃水剩」之名，成立「戴水教育基金會」，透過助學金給予貧困的孩子求學上實質的幫助之外，更以閱讀教育為目標，努力推廣「閱讀計劃」，發展「公益、關懷、閱讀、學習、人文」各個層面，每一步都致力於深耕閱讀教育，期盼回饋社會，讓溫暖的正向循環持續蔓延與擴大。

「餐飲 翻轉孩子的未來」巡迴書展，就是基金會計畫的一部分。

圖/教育人臉書

圖/劉九銘臉書