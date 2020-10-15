【向經典致敬】搭載5G蘋果iPhone12台灣夯　手機特色／熱門款／預購總整理

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）美國蘋果（Apple Inc.）公司本周發表iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone Pro系列新機，將搭載最新5G科技，價格還再比上一代甜，電信商指預約狀況優於預期，市場分析師也認為將有一批換機潮，目前多家業者宣布16日（周五）開放預購，相關消息Taiwan News一次總整理。

iPhone 12 哪裏讚？

蘋果發表支援 5G 的 iPhone 12 系列新機， 回歸經典「平面邊框」方塊機身。新機選擇 包括 5.4 吋螢幕的 iPhone 12 mini，以及 6.1 吋 iPhone 12、6.1 吋 iPhone 12 Pro，以及 6.7 吋 iPhone12 Pro Max 。iPhone 12 系列靠著售價變甜、搭載速度超快 5G、全新廣角相機助夜拍升級更能拍出張力十足視覺的照片、首款支援錄製杜比視界 4K HDR 影片等亮點，銷量有望進一步成長。

iPhone 12／ 12 mini



（圖片翻攝自官網，下同）

蘋果稱該款是全球最纖薄、最輕的5G手機，卻又四倍耐摔，採用航太等級鋁金屬邊框、防潑抗水更強。不同於上一代有黃、紫色可選，新一代推出新色紳仕藍，搭載 Apple 最新 A14 仿生晶片，不僅快，手續電池續航力更強。儲存容量選擇皆為 64 GB、128 GB、256 GB。

不過價格變甜的同時，蘋果也說新款不再提供電源轉接器和EarPods，換上大多數人需要的USB-D對Lightning連接線，整體包裝更薄更減碳更環保。其它重點還有支援雙SIM卡雙門號，最佳全球覆蓋、支援杜比全景聲等。同時間推出的酷炫配件還包括MagSafe保護殼讓無線充電更快捷，以及AirPods免費個人化服務。

iPhone 12 Pro／ 12 Pro Max

顧名思義是12的升級版，除了顏色選項差異（太平洋藍、金色、銀色、及石墨色），最明顯的外觀差別就是鏡頭數：12／12 mini 搭載雙鏡頭，Pro／Pro Max 搭載三眼鏡頭，夜間模式又增強，拍夜景人像不怕暗。

其它特色，Pro 搭載 6.1吋超Retina XDR 顯示器，Pro Max 為6.7吋大，邊框採用醫療級特製不鏽鋼、超瓷晶玻璃面板（比大多數金屬更堅硬的陶瓷晶體熔入玻璃中製成）很耐摔，而雙離子交換製程讓它很耐日常刮痕磨損。Pro 10月16日開始預訂，Max則是11月16日開始。儲存容量選擇皆為 128 GB、256 GB、512 GB

蘋果官網新款價格比一比（價格單位：新台幣）

儲存容量／型號 iPhone 12 12 mini 12 Pro 12 Pro Max 64 GB NT$ 26,900 NT$ 23,900 無 無 128 GB NT$ 28,500 NT$ 25,500 NT$ 33,900 NT$ 37,900 256 GB NT$ 32,000 NT$ 29,000 NT$ 37,400 NT$ 41,400 512 GB 無 無 NT$ 44,400 NT$ 48,400

iPhone 12 哪款10月可能搶不到？

通路商高層對中央社記者透露，這次從蘋果發表到開賣只有短短 8 天，時間真的很趕，因此蘋果採分批到貨，預估到月底貨量才會較為充足。iPhone 12 兩款新機首波將於下週（19日後）開始到貨，加上 23 日開賣後的補貨， 全台兩波到貨合計預估不到 12 萬支，較去年 iPhone 11 同期鋪貨量少很多 。業者指出，其中價格變甜的Pro到貨比率更不到三成，供需比例恐怕相當懸殊。

而 10 月底預估會到第三批貨，合計三波全市場估有 20 幾萬支。通路商高層認為，進入 11 月後，供不應求的狀況會相對緩解一些。

通路商高層表示，由於 iPhone 12 Pro 和前一代售價相比「不漲反降」，降幅在新台幣 2,000 元到 4,000 元；而 iPhone 12 則是調漲 2,000 元。一來一往下， iPhone 12 和 12 Pro 128 GB 版本的價差只有 5,400 元，吸引不少果粉直接升級，因此 Pro 將是開賣初期最熱銷的機種 。而由於量少，詢問度又高，想要十月到手熱騰騰Pro的蘋果迷動作可是得加快囉！

五大電信業者預約、預購時間／優惠比一比

蘋果台灣官網公告，iPhone 12／iPhone 12 Pro 於10月16日晚間八點開始接受預訂，而12 mini 及 iPhone 12 Pro Max 將於 11 月 6 日開始接受預訂，換購還另享折抵優惠。至於各家電信業者活動整理如下：

電信業者 iPhone 12／12 Pro 預購／申辦優惠內容 中華電信 10月14日下午三點開放限量網路預約，一小時內已預約一空。10月23日上午八點起，iPhone 12、iPhone 12 Pro兩款新機，在全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。 中華電信iPhone消息與優惠訂閱接收請按這。 遠傳電信 10月16日晚間八點起，開放iPhone 12與iPhone 12 Pro預購，10月23日門市開賣。 iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max則是在11月6日晚間8點開放預購、11月13日正式上市 成功申辦即享網路門市獨家優惠，包括一千元原廠配件購物金，以及加碼抽價值萬元的Nintendo Switch瑪利歐雙重包。 台灣大哥大 10月16日晚間八點起，全通路包括網路、實體門市，以及momo購物網和myfone購物網正式開放iPhone 12系列預購。 10月23日全通路開賣iPhone 12／12 Pro。 網路與實體門市預購，僅需先繳3,000元，即可登記限量預購，預購用戶於11/30前申辦5G指定專案，再送最高momo幣$3,000。 在myfone購物預購iPhone 12與iPhone 12 Pro刷卡最高享$13,100元回饋，再送Apple原廠USB-C電源轉接器，加購指定配件可享6折起優惠。在momo購物網預購新款iPhone，刷指定信用卡，最高享$3,000刷卡金。 台灣之星 14日凌晨三點起，開放消費者預約，登記預留活動不限台灣之星用戶、也不需預先繳付任何費用。 在官網取得最新iPhone預購消息，即享限量AirPodsPro半價（NT$3,995）搶購資格。 亞太電信 14日凌晨起開放全台門市預約登記，惟取貨時間依實際到貨時間為準。 相關資費及優惠活動訊息待公布。

不買12，買11有比較便宜嗎？

TechNews報導，在全新一代 5G iPhone 12 系列登場後，蘋果也旋即在發表會中公布 iPhone XR、iPhone 11 及第二代 iPhone SE 的價格也會有所調降，而 iPhone 11 Pro 與 iPhone 11 Pro Max 也從官網下架。根據蘋果台灣官網資訊，有六種顏色（白／黑／綠／黃／紫／紅）供選擇的 iPhone 11 64GB 價格大砍五千，從 24,900 元調降至 19,900 元，至於 iPhone 11 另外兩款 128GB 與 256GB 的價格，則是分別從 26,900 元調降成 21,500 元，3.4 萬調降至 25,000 元，下調幅度約在 5,400 元。

除了 iPhone 11 之外，iPhone XR 和四月上市的第二代 iPhone SE 價格也下調。iPhone XR 64 GB 版本價格砍5000元調降至 16,900 元；而第二代 iPhone SE 則是略降一千以內來到 13,900 元。對於有換機需求又預算有限的消費者而言是入手的好時點。