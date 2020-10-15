【真的封台?!】傳政府擬關閉中天、藍營籲政府勿黑手干預　TVBS總經理劉文硯人事案獲台灣NCC通過　

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國家通訊傳播委員會（NCC）14日通過聯利媒體（TVBS）總經理人事案，由原本執行副總經理劉文硯接任，並提供內部新聞編輯室公約內容給NCC備查。劉文硯也是目前新聞台居少數的兩位女性總經理之一。

此外中天新聞台執照將在12月中到期，NCC將於10月26日召開換照聽證會，國民黨今天(15日) 表示，政府未審先判，外界也已有傳聞政府將關掉中天(撤照) ，呼籲政府不要把黑手伸入NCC，希望NCC能公正審理。

TVBS去年(2019 年) 8月提出董事長變更為陳文琦一案，NCC在今年(2020) 7月以3項附款方式，許可宏達電董事長王雪紅的先生、威盛電子董事長陳文琦接任董事長並換發執照。陳文琦先前希望能兼任總經理，不過NCC並不同意，後來通過陳文琦人事案後，仍以附款要求1個月內補實具媒體專業的總經理人選，並提出新聞編輯室公約。

TVBS後來找來電影圈出身的劉文硯擔任副總經理，並向NCC提出申請擔任總經理。中央社報導，NCC通過此案後，劉文硯成為目前新聞台少數兩位擔任總經理的女性，另一位則是寰宇新聞台總經理周欣怡。

根據TVBS資料，劉文硯具有20年豐富的媒體、娛樂、行銷、數位暨業務管理經驗，加入TVBS之前，曾擔任美商二十世紀福斯影片公司董事總經理，也曾任全球廣告集團IPG旗下之美商艾比傑台灣董事總經理，另曾任職雅虎、奧美互動行銷和李奧貝納。

另一方面國民黨15日上午召開記者會，文傳會主委王育敏表示，總統府在5月所流出的密件曾顯示，NCC的3位新任委員中，一位是現任主秘，另外2人是媒改學者；有2人偏綠，可以配合處理中天，令人懷疑中天新聞台撤照的劇本早已寫好，NCC只是配合演出的演員。而接下來將召開的換照聽證會，就是由這2位委員擔任主持人，主導聽證會走向的意味相當濃厚。

《經濟日報》14日報導，26日舉行的中天新聞台換照案聽證會，將由國家通訊傳播委員會（NCC）七月上任的委員王維菁、林麗雲主持，中天新聞台於13日報導中指出兩委員有特定立場，因此兩委員14日在例行委員會中提出臨時動議，由七位委員共同研議是否要迴避。NCC副主委翁柏宗表示，全體委員同意兩人沒有偏頗之虞，不用迴避。

國民黨文傳會主委王育敏15日指出，民進黨秘書長林錫耀曾表示6年前馬英九執政時，NCC就非常勉強的通過，才讓中天拿到執照，民進黨又再次祭出「馬維拉」當藉口，由林錫耀出面來帶風向，更坐實了黨意凌駕專業，尚未進行NCC的專業審查，民進黨中央就先下指導棋。

王育敏呼籲，政府勿將黑手伸入NCC，希望NCC能公正審理，勿因受到執政者的壓力而喪失獨立客觀的立場，也希望執政的民進黨秉持當初成立政黨時捍衛言論自由的初心，勿因冀望於權力的延續，卻喪失台灣新聞自由的價值。

與會的國民黨文傳會副主委、台北市議員戴錫欽則質疑，即將召開的聽證會是否只是個過場，是否只是為了營造將中天撤照的社會氛圍，聽證會是否變成公審會，在已設好劇本的前提下，只是為了合理化未來的撤照。他呼籲所有關心台灣民主法治、新聞自由的朋友，共同來關心這件事。

中天新聞台須在今年12月11日前完成執照換發。

圖/中天新聞臉書截圖