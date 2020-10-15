新北市林口16日演練毒災警報 台灣環保署：收到警訊 民眾暫勿驚慌

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院環境保護署今(15)日表示，明(16)日，該署與新北市政府將合作辦理「新北地區化學災害搶救緊急應變」演習，10時30分至35分將在林口區湖南里、南勢里、仁愛里、麗林里等區域，發送毒性化學物質災害細胞廣播服務訊息到民眾手機，請收到警訊的民眾暫勿驚慌。

環保署表示，這次毒災警報演練是模擬發生重大毒性化學物質災害時，環保署透過內政部消防署災防訊息廣播平台發送毒災警報訊息，通知民眾進行採取應對措施，並結合新北市政府於消防局緊急應變指揮學院辦理的演練，採兵推方式進行，並無實際疏散演練。

環保署說明，毒災事故對於民眾的影響，取決第一時間的資訊傳達與處置作為，藉由毒災細胞廣播服務訊息的傳遞，讓民眾盡快瞭解自身所在位置可能面對的危害，另依據訊息連結網頁資訊，可採取就地掩蔽或疏散避難處置作為，降低毒災事故可能對於健康的不良影響。

為了避免造成民眾恐慌，該署日前已在林口區仁愛市民活動中心，針對細胞廣播發送涵蓋範圍的里民，舉行疏散避難宣導會，除演習宣導單張的提供，亦針對細胞廣播發送程序及內容進行宣導，加深民眾對細胞廣播服務訊息認知，並強化毒災事故發生時，民眾如何就地掩蔽或疏散避難的自保能力。