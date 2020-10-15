（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）在歐洲展開第二波猛烈攻勢，法國疫情全面失控，總統馬克宏（Emmanuel Macron）決定祭出霹靂手段，14日在電視專訪中宣布，巴黎等九大城市將實施夜間宵禁。

BBC報導，此一宵禁令影響所及包括首都大巴黎地區、馬賽（Marseille）、里昂（Lyon）、里爾（Lille）、聖艾蒂安（Saint-Etienne）、盧昂（Rouen）、土魯斯（Toulouse）、格勒諾柏（Grenoble）與蒙佩里耶（Montpellier）等城市。這九座城市將於17日進入夜間宵禁，晚間9時至翌日6時不得外出。此外，全國也進入緊急衛生狀態。

此一禁令涵蓋2,200萬人口，實施期間至少四周，可能延長至六周。宵禁時段內，非正當或必要理由，不得外出。違者開罰135歐元（新台幣4,560元）。白日活動不受限制，學校也正常上課。然而，私人家庭聚會不得超過6人，惟大家庭例外。因相關禁令蒙受損失之企業得以申請國家補助。

馬克宏語重心長地向人民喊話，病毒正透過派對、節慶活動傳播，現下實非人民歡娛之時刻。他並警告，本波疫情嚴峻，不若爆發初期，全國皆已淪陷。

法國起初採取全國封城令，防疫得宜，夏季開始開放酒吧、餐廳，讓外籍人士入境，盼能振興經濟，各級學校也於秋天開始復課。然而，自8月起，染疫人數不斷往上跳，近幾周來更是直線飆升。據約翰霍普金斯大學統計，截至15日，法國累計確診案例達820,376例，死亡人數33,058人。光是14日一天，新增案例就高達22,951例。

【新冠肺炎】疫情如失速列車 法國通令夜間宵禁