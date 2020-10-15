習近平健康欠佳 ?! 深圳講話狂咳嗽•中國央視急切畫面

以上皆為央視微博截圖

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中共總書記習近平昨(14日) 在深圳經濟特區成立40週年大會上指出，中央決定以特區建立40週年為契機，支持深圳實施綜合改革試點，賦予深圳更多改革自主權，並推出多項改革舉措和授權。

在講話中，習近平在回顧深圳特區歷史時，以不點名的方式凸顯了自己已故父親、時任中共廣東省委第一書記的習仲勳對深圳特區的貢獻。中央社引述習近平的說法為，「廣東省委負責人向中央領導同志提出興辦出口加工區，推進改革開放的建議」。

報導稱根據中國中央電視台直播畫面，習近平在大會上的講話長達約52分鐘。但在倒數7分多鐘時，習近平突然接連咳嗽，持續時間甚久，引起台下不少與會者關注。

《台灣英文新聞》記者概略計算，習近平在演說中至少咳嗽4次，其中講到「......自覺站在黨和國家大局上，想問題辦事情......」這段，一分鐘之內就猛咳了兩次。負責專播的央視在習近平每次咳嗽時，也急忙將鏡頭切換為會場大景。習近平接著頻頻喝水。

雖然武漢肺炎疫情持續，習近平與其他上台致詞者都未戴口罩，但台下出席者全都戴著口罩，形成強烈對比。

習近平昨上午在深圳出席這場大會，是他這趟前往廣東視察行程的重頭戲，被外界賦予不少解讀及聯想。而在這場長篇講話中，習近平除宣佈賦予深圳更多改革自主權，以延續深圳的「改革精神」外，並特地強調融合港澳，推動粵港澳三地經濟運行相銜接。

他表示，當前中國改革又到了「新的歷史關頭，推進改革的複雜程度、敏感程度、艱巨程度不亞於40年前」，必須以更大的政治勇氣和智慧，堅持「摸著石頭過河」和「加強頂層設計」相結合，深化重要領域和關鍵環節改革，更加注重改革的系統性、整體性、協同性，提高改革綜合效能。

習近平說，中共中央決定以特區建立40週年為契機，支持深圳實施綜合改革試點，以清單批量授權方式，賦予深圳在重要領域和關鍵環節改革上更多自主權，一攬子推出27條改革舉措和40條首批授權事項。深圳特區要扛起責任，努力在重要領域推出一批重大改革措施，形成一批「可複製、可推廣的重大制度創新成果」。

他並針對深圳與港澳的關係指出，粵港澳大灣區建設是中國國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的重要引擎。要抓住粵港澳大灣區建設重大歷史機遇，推動三地經濟運行的規則銜接及機制對接。

此外，習近平今天再度藉由深圳特區成立40週年的場合強調，新發展格局不是封閉的國內循環，而是「開放的國內國際雙循環」。要優化升級生產、分配、流通、消費體系，深化對內經濟聯繫、增加經濟縱深，增強暢通「國內大循環」和聯通「國內國際雙循環」的功能。