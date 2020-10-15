2025年再生能源可創造1.2兆產值 蔡英文：打造台灣成為「亞洲綠能發展中心」

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）一連三天的「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」自14日起在台北南港展覽1館盛大展出，總統蔡英文表示，再生能源具體的初步成果已經展現，預計到2025年，可以創造新台幣1兆元的投資額，1.2兆元的產值，及2萬個工作機會，未來政府將把握發展策略，打造「亞洲綠能發展中心」。

蔡英文表示，今年是第4次參加國際智慧能源週，這4年間台灣再生能源已有飛躍性發展，2019年完工的商轉的風場已吸引國際團隊來台取經，顯示我國離岸風電的領導地位，未來台灣將把握三項策略。

第一為「加強國內外廠商投資信心」，2026到2035年將釋出10GW裝置量，創造長期市場需求帶動本土供應鏈發展，第二是「規劃綠能產業鏈」，拉高本土能源產品及技術的規格與層級，放眼國際市場建設開發，最後是「確保綠電穩定供應」，讓台灣高科技產業在這波國際趨勢調整中能確保競爭優勢，打進全球企業供應鏈。

照片由總統府提供

外貿協會董事長黃志芳表示，根據國際能源署(IEA)報告指出，全球受到新冠肺炎病毒的影響，全球再生能源建置較預期下降6%，但總需求成長1%，可確立再生能源是未來電力需求的王者，各國政府看中能源轉型的就業與投資機會，將綠電發展列為重要指標。

全球龍頭科技企業包含Google、Facebook、Apple皆積極響應RE100投入綠電採購，台灣半導體領導品牌台積電今年也簽署了全世界最大的綠電購電契約，接軌國際趨勢。

德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科先生（Axel Limberg） 表示 ，再生能源發電及產業的轉變已成為政治訴求，客戶對環保產品的需求也已提升。這也代表著，在台灣和德國等工業化經濟體中，我們可看見綠色能源做為發電生產資源的需求正在急遽增加。

林百科還說，在過去20年中，德國企業於再生能源領域積累了豐富的經驗。這不僅增強了德國產業及其產品，同時讓德國企業成為台灣企業於再生能源領域的理想合作夥伴。許多人渴望與台灣合作夥伴分享其專業知識，以實現台灣政府的能源轉型目標。今年，德國館的參展廠商有台灣德國萊因公司與亞歐國際投資顧問公司。



照片來源：德國經濟辦事處提供

「台灣國際智慧能源週」串聯「太陽光電」、「風力能源」及「智慧儲能」三大領域共構能源鐵三角，共計130家廠商，使用500個攤位，展示創能、儲能、節能最佳解決方案，同步辦理「Live Tour線上產品發表會」及「視訊採購洽談會」，讓國外的買主與合作夥伴透過實境看到展覽參展元素及亮點，並舉辦逾10場技術及趨勢論壇，在智慧能源週與再生能源週再度攜手共展，預計吸引超過10,000名業界人士前來觀展採購。

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照片由總統府提供