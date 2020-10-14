員工返台灣確診 友達：他沒去過青島 昆山廠全體採檢無異常

外傳友達光電派駐中國員工在青島染疫，友達今天澄清，雖有一名外派中國員工入境台灣時經檢驗結果為陽性，但並未到青島。

友達強調，上述員工十一長假期間僅在昆山市小區活動，多數時間也配合公司輪調值班，並未到青島地區。行動軌跡單純，當地政府也有軌跡紀錄，請媒體勿信網路傳言。

友達說明，一名外派中國員工11日入境返台時，主動通報有感冒症狀（咳嗽、流鼻水）但無發燒，即時於機場進行採檢，經檢驗結果為陽性並隨即進行隔離觀察，目前配合疾管局政策於醫院進行症狀治療。員工目前健康狀況良好，將持續關切並提供相關協助。

友達指出，昆山廠昨夜配合當地政府疫調，全廠員工接受核酸檢測，今晨檢驗結果公布血清檢驗無異常。廠內目前維持正常運作無影響，公司也全面啟動企業營運持續計畫（BCP），進行跨廠區產能調度安排。

自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情發生以來，友達表示，已成立跨廠區跨部門的防疫應變中心，每日進行疫情即時監控，展開相關應變措施。在台灣與中國各廠區持續落實員工主動通報和自主健康管理，對訪客及承攬商實施入廠實名制管制措施，需全面量測體溫，各廠區也加強環境消毒。

友達解釋，中國廠區配合當地政府法令與疾管機關檢疫要求，此事件不影響公司營運，相關細節以政府公開資訊為主。