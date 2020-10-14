北台灣再爆本土登革熱群聚　新北三峽嘉添里再添2例

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疾管署公布，繼新本市三峽區嘉添里昨（13）日1例本土登革熱病例後，今（14）日再新增2例本土登革熱病例，由於3人之住家和活動地均與三峽區五寮里群聚個案相隔一段距離，將進一步調查以釐清感染源。

疾管署表示，新增兩名案例為居住新北市三峽區嘉添里之50多歲女性(案2)及70多歲女性(案3)。其中案2為昨日公布嘉添里個案(案1)之鄰居，10月7日至11日左右發病，經就醫通報採檢確診感染第一型登革熱。而案3則為案1家人，衛生單位安排本案進行接觸者採檢，經檢驗IgM、IgG抗體陽性而確診。

疾管署說明，案2平時活動地以新北市三峽區嘉添里住家及桃園市中壢區工作地為主，案1平時活動地則為嘉添里住家及住家附近之菜園。

由於案1至案3之住家與三峽區五寮里群聚個案之活動地及住家分別相距一段距離，且近期均無五寮里活動史，研判為單一群聚事件，衛生單位將進一步調查以釐清感染源。

疾管署統計，國內今年截至目前累計63例本土登革熱病例，43例居住新北市(三峽區37例、土城區及蘆洲區各2例、中和區及樹林區各1例)，20例居住桃園市(桃園區15例、龜山區3例、八德區1例及中壢區1例)；另累計60例境外移入病例，感染國家以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為多。