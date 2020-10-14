富邦產險推業界首張個人實支實付型「愛藥即時」癌症標靶保險　

標靶藥物成為近年癌症治療的重要方式之一， 但天價費用卻是許多癌症病人的最大難題，為提供客戶完整的保障， 富邦產險推出業界獨家的個人實支實付型「愛藥即時」 癌症標靶治療藥物費用健康保險， 提供高額癌症標靶治療藥物費用保障，保額達300萬元、 確診日起兩年都有保障，皆為市場最優， 為患者家庭分擔龐大的經濟壓力， 期望透過保險提供客戶品質更好的治療選擇權。

據衛生福利部國民健康署公布最新癌症登記報告顯示，2017年新 增逾11萬人罹癌，平均每4分42秒就有一人確診；健保署統計2 019年支付癌症用藥超過400億元規模，占全部治癌醫療費用3 8.5%，意即癌症治療費用每3元就有超過1元是用於癌藥。 但是部分癌症標靶藥物未納入健保，即使有健保也是有條件給付， 當藥物不符合給付條件規定、或是申請不到時， 患者就必須自費購買，對多數人來說都是極大的經濟負擔。

針對民眾抗癌標靶治療的高價藥費缺口，富邦產險推出「愛藥即時」 專案，提供個人初次罹癌單筆定額給付，特定癌症給付最高達百萬； 癌症標靶藥物治療費用實支實付保障高達300萬元； 標靶藥物賠償期間自初次罹患癌症確定日起長達二年， 藥物清單依主管機關核可自動更新； 若自確診日起二年內癌症身故另提供身故保險金。透過「愛藥即時」 專案，可為癌友分擔高額標靶治療藥費， 當不符合健保給付資格或須自費用藥時， 也是保戶選擇使用更好治療方式的可靠後盾，減輕經濟負擔、 安心接受治療。

富邦產險提醒，在癌症年輕化趨勢下，除了養成良好的生活習慣外， 應盡早為健康醫療保障做足規劃。 目前全民健保在標靶用藥給付對象與條件仍設有諸多限制， 為彌補健保之不足，建議民眾及時補足防癌及醫療相關保障， 若不幸發生還能藉由商業保險減輕龐大的經濟負擔， 並獲取完善且專業的醫療資源，以減輕突如其來的風險。

欲瞭解「愛藥即時」專案相關保險資訊， 可上富邦產險官網或至各服務據點洽詢。即日起投保還可參加「 健康照護 與愛同遊」抽獎活動，獎項包含Dyson涼風空氣清淨機、任天堂 Switch主機+健身環大冒險、GARMIN GPS腕式心率跑錶等，活動辦法請至活動網頁查詢。https: //www.fubon.com/insurance/b2c/ campaign/prod_target_202010/ index.html