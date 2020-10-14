新北農會農業推廣表現卓著　榮獲「幸福農村金推獎」肯定

為表揚農業推廣領域表現卓越推廣人員及農會， 農委會舉辦第1屆「幸福農村金推獎」，新北市五股區農會、 淡水區農會、蘆洲區農會張美玲指導員及三峽區農會李美容指導員， 表現優異榮獲獎項，今(14)日於新北市政會議獻獎， 與侯市長及市府團隊分享喜悅。

第1屆「幸福農村金推獎」被譽為農業界的奧斯卡獎，本次共195 家農會參加，決選15家基層農會及20位農會推廣人員獲頒該等獎 項，新北市五股區農會辦理農村高齡者團體交流、研習班等， 讓高齡者走入社區，另外輔導青農推廣在地觀音綠竹筍， 拓展多元銷售通路，農業推廣表現優異；淡水區農會與轄區內 5 所國小合作辦理四健作業組，推廣有機友善食農教育， 更於淡海輕軌紅樹林站以智慧販賣機販售淡水區優質農特產， 創造新型態市集營運模式，另辦理新北市全國大南瓜比賽， 打造淡水南瓜鄉，農業推廣成果卓越，於全國195家農會脫穎而出 ，榮獲第1屆「幸福農村金推獎」肯定。

此外，蘆洲區農會張美玲指導員於農會服務25年， 輔導家政班榮獲「全國十大特色家政班」，並曾獲得家政技術交換- 指導員輔助教材競賽冠軍， 三峽區農會李美容指導員曾獲全國十大傑出農家婦女， 輔導家政班婦女獲得田媽媽評鑑全國執行績優獎項獲得特優獎， 兩位優秀的指導員在農村婦女推廣專長培訓成效卓越，也榮獲第1屆 「幸福農村金推獎-傑出農業推廣楷模獎」， 今日也在市政會議獻獎，與侯市長及市府團隊分享獲獎喜悅！

新北市長侯友宜表示，新北市幅員遼闊，環山臨海，擁有多樣環境， 因此造就了多元農特產品， 在市府與新北市各農會及農業推廣人員共同努力下， 這幾年讓我們新北好茶、健康三寶等農特產遠近馳名， 未來市府也會持續為農友開創穩定的銷售通路，透過市府、 農會及農友互助合作，帶動新北農業發展， 再創新北農業推廣輝煌佳績。

照片來源：新北市政府農業局提供