以生命實踐孝親價值 侯友宜表揚新北市13位孝行獎楷模

新北市長侯友宜於今（14）日市政會議， 親自頒發獎座給109年新北市孝行獎13位孝行楷模得主。 今年13位孝行獎得主中，有5位是在學生，8位是社會人士， 其中更有3位獲得全國孝行獎楷模，其孝行事蹟皆觸動人心。

侯友宜市長表示，新北市重視孩子的品德教育， 而孝行更是最重要的品德，這些孝行楷模背後都有很感人的故事， 不僅盡心照顧父母或祖父母，還能兼顧學業、打工甚至服務其他人， 期待新北學子以他們為榜樣，也希望鼓勵市民在生活中行孝， 讓社會更溫馨美好，點亮社會。

新北市孝行獎楷模得主是經由各區公所、學校或團體推薦， 再由教育局組成訪視小組實地訪查，最後經遴選會議而獲選， 得獎名單多元包含學生、新住民子女、工作人士等等。 年紀最小的得獎者是蘆洲國小二年級的林妍希同學， 她從小是由祖父祖母帶大，從幼兒園就要開始學做許多家事， 每天固定幫祖父抽血、量血糖和端菜、擺碗盤。 妍希在校學習亦十分積極，懂事乖巧，時常當老師的貼心助手， 也會主動照顧同學，非常貼心。

就讀國立臺北護理健康大學的李慧君同學是媽媽來自山東濟南， 嫁來台灣超過20年的新住民子女，因家裡的經濟狀況不穩定， 慧君的學費、住宿費、 生活費都是每天從早到晚不停打工存錢而來的，十分努力， 從專一到現在家人都無法替慧君支付任何費用， 但她仍貼心感念父母辛勞，也會幫忙分擔家中經濟， 是值得嘉許表揚的慈愛孝行典範。

坪林區公所推薦的梁金生先生，從小母親獨自撫養十位兒女長大， 養成其刻苦耐勞與熱心助人的個性， 謹守母親對眾多子女的期許與教導，平日待人和善， 他謹尊母訓有感於取之於社會、用之於社會，擔任坪林鄉鄉長期間， 投入社會服務及幫助弱勢民眾，積極引進資源改善在地的醫療交通， 也盡可能回到坪林老家，與母親一起用餐，接送母親往返就醫， 珍惜與母親相處的時光。

五股區公所推薦的范家苑小姐家中的兩位長輩已八十幾歲， 又因長期為病所苦，需要人照顧， 但是她並沒有因此將父母託付給療養機構照顧， 總是親力親為自己照顧兩老， 雖然在照顧長輩的過程中也會有覺得辛苦、勞累的時候， 但范小姐仍努力的工作賺錢且沒有抱怨過任何事情， 總是細心又仔細的照料家中的兩位長輩， 讓長輩們都能在她的照顧之下，每一天都很快樂。

教育局長張明文表示， 孝行獎的實地訪視會發現每位推薦者的生命故事， 透過深入孝行獎候選者家庭訪問，能感受到鄰里街坊的溫馨與協助， 以及民間與社政單位的支援與濟助， 而最令人尊敬的是楷模的那份孝心， 表現出每位楷模堅忍及孝親的一面， 希望透過溫暖與堅韌的孝親紀錄，引人向善， 並能帶動社會正向風氣。