賀！富邦金控囊括《亞洲公司治理》七大獎項

富邦金控國際獲獎再創佳績!今年陸續獲《亞洲公司治理( Corporate Governance Asia)》雜誌頒發七項大獎, 其中又以第十五屆亞洲最佳公司治理獎(15th Asian ESG Award -The Best of Asia)成績最為亮眼,富邦金控董事長蔡明興三度獲頒「 亞洲企業領袖成就獎」,富邦金控亦蟬聯十一年榮獲「 亞洲地區最佳公司治理獎」,顯見富邦金控於公司治理、責任投資、 企業永續經營績效卓著,備受國際讚譽。

富邦金控董事長蔡明興表示, 富邦金控長期投入公司治理的強化與優化,今年獲《亞洲公司治理》 雜誌頒發七項大獎殊榮,是對公司的鼓勵與肯定! 富邦金控首重公司治理, 不僅為台灣第一家引進獨立董事制度的金融業, 董事會成員的獨立性與多元化也為台灣及區域市場樹立典範。

《亞洲公司治理》 雜誌為亞洲地區第一本以探討公司治理為主的專業性季刊,從200 5年起,每年均透過市場公開資訊針對亞洲多國企業進行評比, 並表彰於公司治理、投資人關係、企業社會責任、 財務經營績效等各領域表現傑出的企業。

受新冠疫情影響,第十屆亞洲卓越獎(10th Asian Excellence Award)頒獎典禮改為線上舉行,富邦金控再獲佳績, 包括富邦金控總經理韓蔚廷三度榮獲「台灣最佳投資人關係– 執行長獎」,富邦金控連續十年榮獲「台灣最佳投資人關係獎」, 第七度獲頒「亞洲最佳企業社會責任獎」及獲得「最佳企業公關獎」 、「台灣最佳投資人關係經理人獎」共五項大獎, 突顯富邦金控持續精進投資人關係維護的成果獲國際肯定。

蔡明興表示,儘管2020年上半年新冠肺炎疫情衝擊全球經濟, 富邦金控除了在第一時間審慎面對疫情、做好防疫工作, 也積極落實風險控管,旗下各子公司仍維持優異的經營績效, 總資產再創歷史新高,富邦人壽自結總資產在7月底已突破新台幣5 兆元,也帶動富邦金控自結總資產達到新台幣近9兆元。 追求績效獲利穩健成長之際,富邦金控亦希望為投資人、 利害關係人創造更多價值,自2015年開始推動永續(ESG)願 景工程,2020年發布升級版的ESG六大策略, 調整為永續治理、責任金融、創新服務、環境永續、 員工照護及正向關懷。

未來,富邦金控將持續耕耘台灣市場、拓展亞洲區域佈局, 並積極落實風險控管,以追求長期穩健成長, 同時也將公司治理精神、企業社會責任落實在子公司各項業務中, 將金融業核心能力轉化成永續經營的推力,朝「亞洲一流金融機構」 的願景穩步邁進。