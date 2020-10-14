中華電信攜手雲林縣政府 開創「智慧5G新雲林」

中華電信以引領建設5G智慧國家為願景， 攜手雲林縣政府導入各項智慧城市應用。10月12日中華電信雲林 營運處總經理張文圖受邀參加「智慧5G新雲林」記者會， 宣布與雲林縣政府合作，結盟在地三所科技大學、 臺大醫院雲林分院及資策會等推動多項5G合作，提供智慧農業、 智慧防汛、遠距醫療、智慧救護、智慧觀光及智慧安防等服務， 共同打造雲林成為全國最亮眼的5G智慧城市。

中華電信雲林營運處總經理張文圖表示，中華電信自今年6月30日 正式啟用5G服務後，便不斷加速優化佈建於全國的5G建設， 其中，雲林縣府大樓是六都之外，第一個在縣政府辦公大樓擁有5G 訊號的縣市。中華電信身為國內首屈一指的電信公司， 一定全力支持縣府團隊，導入各項5G資通訊技術， 共同打造雲林成為全國最亮眼的5G智慧城市。

為持續領先布局5G應用服務，中華電信自107年起執行經濟部《 智慧城鄉生活應用計畫》，已與雲林縣府合作「無現金大學生活城」 及「未來超市智慧零售與台灣產業關鍵專利大數據」等成功案例， 未來將擴大結合5G「高速率、低延遲、大連結」之特性，推展更多 5G智慧應用服務，落實智慧城鄉的理念。

雲林務農人數占全縣人口總數49.7%，生鮮蔬果、 農產加工食品產量豐富多元，為臺灣農業產值最高的縣市。 為協助實現質與量兼備的精準農業，中華電信規劃「農業物聯網，A I管理顧田水」解決方案，目前已與雲林大型結球萵苣田合作， 導入智慧化管理，架設微型氣象站及土壤三合一感測設備等， 讓農民能夠即時且精準地得知田間土壤、氣候等環境資訊， 並透過物聯網、大數據資訊搜集，進而提升農民耕種效率， 現已成為國內知名連鎖餐廳供應商並成功外銷至多國。 此全面性解決方案亦榮獲本屆「2020智慧城市創新應用獎」 肯定。

保護雲林農民免於極端氣候及集中型天氣災害， 中華電信運用物聯網資訊傳輸技術打造「智慧防汛整合平台」， 透過建置「路面淹水感測器」即時監測颱洪期間水情資訊之變化， 並加入「移動式抽水機智慧調度」功能， 將淹水區域透過系統智慧演算， 即時啟動抽水機功能及並預估退水時間， 佈建更具效率且全方位無死角的智慧防汛預警機制。

有鑑於雲林縣高齡長者比例高，社區老幼照護問題刻不容緩， 雲林首創推出「天倫D+卡」，透過中華電信無線定位技術(Wi- Fi及藍芽)，隨時紀錄配戴者的所在位置， 再經由電子圍籬自動通報系統、LINE 推播等功能即時通知家人，有效協助掌握家中長者、 孩童行蹤異常的狀況。天倫D+卡的樣式則依照鄉土民情設計成香火 袋，建立安心生活環境的同時，更獲得民眾喜愛。

針對解決偏鄉地區的醫療照護問題，中華電信與雲林縣政府、 台大醫院已著手試點規劃「遠距醫療門診」，以皮膚科為先導計畫， 透過5G網路及遠端連線設備基礎， 讓專科醫師跨越時間與空間的距離限制為臨床病患診斷。

未來，為提升緊急救護時效，中華電信運用5G結合智慧救護， 於救護車移動過程中提供5G網路，救護人員可經由智慧救護系統， 立即將病況影像及生命體徵資訊同步給急診室醫護人員， 以爭取時間提前準備治療工作；如病患需接受緊急救治， 遠端醫師亦可透過智慧眼鏡的高解析度即時畫面， 同步引導車內救護人員，高效率運用救護車上黃金搶救時間。

攜手政府守護雲林，雲林全縣7,500多支監視器(CCTV)皆 由中華電信建置， 運用科技執法及路口監控等智慧安防為雲林民眾把關身家安全。 目前已規劃於部分地區加載空品偵測設備， 建立專屬雲林的空污地圖，進一步打造安心安全的家園。

布袋戲是臺灣的傳統庶民文化，雲林更是布袋戲的重鎮。 中華電信運用5G科技推動雲林智慧觀光，特別於雲林國際偶戲節「 男神時代‧誰與爭鋒-科技互動特展」 設置男神互動拍照區及影像互動牆，經由體感互動與AR影像合成技 術，參觀民眾不僅可無違和融入霹靂布袋戲的經典角色和場景， 還能與各男神的趣味互動下了解布袋戲歷史，使用QR-code掃 瞄即可將現場照片下載至手機，留下獨特的觀賞經驗。

中華電信長期致力於智慧城市建設，積極以5G技術實踐智慧農業、 智慧防汛、遠距醫療、智慧救護、 智慧觀光及智慧安防等各領域應用服務， 未來將持續深化與雲林縣政府合作內容，建構更完整的5G生活網， 帶動雲林城鄉發展，為民眾帶來更美好的智慧生活。