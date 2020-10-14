大新店民主及新唐城有線公司捐贈10萬元物資助弱勢

新唐城及大新店民主兩家有線電視公司為響應「新北市好日子愛心大平台」，14日捐贈大批的食物罐頭和尿布給市府實物銀行，將轉贈給文山地區的弱勢家戶。新唐城總經理龔邦泰和大新店總經理王鍌生同聲表示，常看到自家記者報導社工或志工到單親或獨居長輩家中慰問的新聞，深受感動，因此同步捐出最實用的家庭民生物資，總市值10萬元。

社會局副局長許秀能代表受贈表示，兩家有線電視公司在年初疫情嚴峻期間，也響應侯友宜市長的號召，捐贈許多防疫物資，這次再度捐贈民生物資，將優先轉撥給兩家服務轄區的新店、深坑、石碇、坪林等文山地區的弱勢家戶。

新唐城總經理龔邦泰表示，他看整體社會環境，發現食物罐頭最為實用，可以做為「戰備物資」，捐贈的1,806個罐頭包含有玉米、肉燥、魚類、土豆麵筋、花瓜等，希望給弱勢家庭最實質的幫助。

大新店總經理王鍌生則說，侯市長成立「新北市好日子愛心大平台」，立意非常良善，讓各界企業、團體想回饋社會都有一個管道，這次捐贈的115包嬰幼兒，有大中小各種尺寸，方便不同年齡層嬰幼兒使用。

新北市好日子愛心大平台在侯友宜市長的政策推動下，自108年6月開辦至今，獲得民間企業廠商、公益團體及善心人士的支持，截至109年8月止，合併捐物市值及捐款已高達10億300多萬元，受益人次超過200萬人次。