台灣攜手帛琉旅遊泡泡有譜 陳時中：包團進出擬免採檢

觀光局擬推旅遊泡泡，帛琉可望納首波開放國家。疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，目前初步規劃全程採包團方式活動，避免與當地人接觸，由於兩國均為極低風險國，可望免採檢。

全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，考量商務泡泡、外交泡泡等進行順利，觀光局持續規劃旅遊泡泡，帛琉可望成為首波開放國家，未來兩國可望以旅遊團形式互相開放邊境，入境後免隔離措施，但不開放自由行。

外界好奇除了帛琉外，還有哪些國家可能在首波開放名單之列。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中回應此事，他說，旅遊泡泡相關計畫預計會以個案先試辦，若一下湧入太多旅客，台灣也無法承擔，且合作旅遊泡泡的國家必須雙方合意、談清楚，希望藉此讓民眾樂活防疫、紓壓一下，但執行細節仍需完整防疫計畫。

陳時中說，為了解台灣、帛琉實施旅遊泡泡可能性，預計先派出數十人的小型踩線團，看看旅遊業者是否有參與意願，初步規劃全程採「包機、包車、包旅館、包餐廳」的方式進行，盡可能確保整團接觸到的通通都是自己人，避免和當地人接觸，這方面也需帛琉的配合。

外傳旅遊泡泡除了要團進團出，出入境台灣時都要採檢。陳時中說，目前暫時沒有這樣的思考，畢竟雙方都是超低風險國家，加上到處都採團體活動的方式進行，「幾乎就像在國內走一樣」，相關消毒業者怎麼配合更重要。

陳時中指出，以往很多國外團體來台，之所以要在出入境前都做核酸檢測（PCR），主要是這些國家疫情風險較高，但台灣、帛琉都是超低風險國家，實際狀況仍要看兩國洽談結果而定。

陳時中表示，旅遊泡泡推動過程中，可能還有一些各界沒想到的變數，例如採檢問題、台灣人在當地確診該怎麼處理等，16日都會邀集相關部會一併討論。