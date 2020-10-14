Tefal法國特福全新升級氣炸鍋 亮麗登台 「會炒菜」的氣炸鍋！獨家拌炒螺旋槳 一鍋多樣化包辦

氣炸鍋在台灣掀起一股熱潮，一躍成為廚房家電的大明星。其實全球第一台氣炸鍋 ──「Tefal法國特福氣炸鍋Actifry」，早在2006年就於歐洲上市，至今受到超過八百萬的家庭喜愛，不僅在歐美市場銷售量年年長紅，還有旅居海外的亞洲消費者專為它設立的「胖福氣炸鍋」中文臉書社團，更是網路代購平台最夯的家電代購品項！

好消息是這台風靡歐美多年的特福氣炸鍋即將在台灣上市，預計於2020年10月與台灣消費者首次見面的法國特福氣炸鍋，同步歐美銷售的2020年最新版本一樣，內建獨家拌炒螺旋槳並搭載龍捲風動態熱流科技，讓消費者在使用氣炸鍋料理時不用自行翻面，料理口感還更酥嫩多汁！全機包含配件都是在最注重美食文化的法國生產及製造，不只要為台灣消費者帶來全新的料理方式，還要讓消費者在家就能輕易烹煮出世界級的美味口感！

煎炒烤烘全方位”胖福鍋” 內鍋魔術空間 一鍋多樣化包辦！

法國特福身為世界第一的不沾鍋發明家，其氣炸鍋更秉承這項專業技術，打造陶瓷不沾內鍋，讓消費者在烹煮料理時不易黏鍋又容易清洗。有別於傳統抽屜式氣炸鍋的方形空間設計，法國特福氣炸鍋的內鍋擁有25公分大容量，是圓型又寬且深的深煎鍋，兩隻全雞不用切塊也放得下，能夠完整保留食材風味，一次做6人份料理也不是問題！

內含9種料理行程，消費者根據食材類型就能選擇行程，料理行程內建複雜的時間、溫度、拌炒程式，讓消費者不必研究就能輕易料理出炸薯條、烤全雞、炒飯、鹹酥蝦、三杯雞、烘焙蛋糕、等各式創意料理，讓消費者準備美味再也不用手忙腳亂上網查詢氣炸時間及溫度，只要插上電、放入食材、按下行程按鈕，世界料理一鍋全自動包辦！為了滿足不同的烹煮習慣，消費者也仍然可以自由調整氣炸時間以及溫度。隨鍋附贈60道料理食譜，舉凡炸、炒、煎、烤、煮、烘焙、一鍋兩菜等各種豐富多樣的美味佳餚，都收錄在法國特福精心為台灣消費者設計製作的食譜中。

獨家自動拌炒螺旋槳+透明大天窗設計 優雅做菜又美饌！

革命性龍捲風動態熱流科技 食材美味加分秘技

穿著時尚的圍裙，在廚房優雅做菜，是現代主婦的夢想；下班後來點下酒菜配氣泡酒，輕鬆享受生活，是上班族的奢望。有了「Tefal法國特福氣炸鍋」，只要一鍋就能毫不費力地變出千百種料理！

法國特福氣炸鍋擁有獨家「拌炒螺旋槳」，全自動的拌炒螺旋槳能穩定、平穩地翻面食材，讓食材均勻加熱，不必暫停氣炸手動翻面，還能自動拌炒食材，不管是最受歡迎的家常菜牛肉咖哩，還是高雅的西式牛肝菌燉飯，都能自動翻攪烹煮，不擔心黏鍋底。如此貼心的設計讓媽媽們不需再一心多用，一邊顧小孩、忙家事，一邊還要隨時翻攪鍋內的食材或甩晃鍋身，以免發生糙灰搭或另一面沒熟的悲劇，可說是忙碌家庭煮婦的偉大救星！除此之外，法國特福氣炸鍋獨一無二的透明大天窗設計，讓料理過程全透明，不用一直開抽屜觀察，也能輕鬆掌握食物料理狀態。

新一代氣炸鍋好操作好清洗 解決一般抽屜式氣炸鍋所有問題

許多人一定都有這個經驗，麵包的上層明明都烤焦了，內餡卻還是冷冰冰的，因為不管是烤箱還是抽屜式氣炸鍋，熱循環都是由上到下加熱，容易引起熱度分布不均的問題。法國特福氣炸鍋「龍捲風動態熱流科技」以流動式熱能烹煮食材，再加上圓形鍋身設計，使食材均勻受熱零死角，達到外酥內嫩的口感。加上內建「熱風引導管」，有效阻隔加熱元件與食材和油脂的接觸，食材噴油也不會起油煙，能夠安心酥炸料理，加熱元件也不用擔心久了會被油漬包覆，造成清洗不易的困境。

「清潔不易」大概是很多消費者對氣炸鍋卻步的原因之一，法國特福氣炸鍋幫您解決這個困擾，連上蓋、內鍋和拌炒螺旋槳皆可拆下來清洗，還能直接丟入洗碗機，不需要再另外送洗！氣炸鍋的清洗不再是個問題，無論是忙碌的煮婦或是辛苦的上班族，都能輕鬆駕馭最夯家電「Tefal法國特福氣炸鍋」，輕鬆探索料理的無限可能。

Tefal法國特福氣炸鍋 黑白選項創造美饌

特福氣炸鍋共推出兩種不同顏色，「舞滋芭蕾白」和「動滋旋風黑」定價$10,900，「動滋旋風黑」已於MOMO購物網和楊桃美食網搶先上市，購買特福氣炸鍋全配組合，包含酥炸籃和烘烤杯，原價$14,880，上市優惠價$8,990！「舞滋芭蕾白」將於10月底在全台Costco好市多開始販售，百貨公司特福專櫃即日起開放特福氣炸鍋舞姿芭蕾白預購。法國特福提供一年原廠保固，上網登錄再延長一年保固的售後服務保障。

全新升級的法國特福氣炸鍋讓餐桌上美味選項再相乘，為消費者帶來全新體驗的料理方式，一同在家嚐遍世界美食！