台灣移民署行動列車關懷新住民 與法籍臺灣通吉雷米拚台語

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為關懷新住民在臺生活情形，移民署副大隊長熊德仁於14日擔任列車長，偕同陸委會組長李佩儒、海基會副處長劉慧玲搭乘「到府關懷、宅配愛」便民行動服務列車前往關懷新住民。

首站來到高雄市湖內區訪視「第6屆新住民及其子女築夢計畫」獲獎人-來自法國的吉雷米，熱愛臺灣的他，曾經揹著三太子跑步環臺千餘公里，除了藉由路跑足跡踏遍全臺外，靠著自學通曉國、臺語及原住民語，還在臉書成立「一粒米的母語教室」粉絲專頁。

最近吉雷米受邀全程以臺語主持公視台語台「無事坐巴士」行腳節目，跑者兼作家的他更在今年獲得移民署「第6屆新住民及其子女築夢計畫」補助，在5月份出版介紹臺法文化與臺語的書「一粒米、百粒汗」，用文字扎實地串起了兩個不同的文化。

吉雷米並當場化身為臺語小老師，跟熊德仁一起「拚」臺語，讓熊德仁也稱許他是比臺灣人更臺灣的法國人。

行動服務列車緊接著造訪了在路竹區對於「食材」很講究的新住民，出生於泰國清邁的張明雄，立志傳承家鄉的美味，擁有好手藝的他，取得「泰國國家廚師技能標準測試認證」，在太太的故鄉「路竹」打造特色泰國料理，讓鄉親們不用出國，即可品嚐高貴不貴的泰國美食，且為照顧異鄉學子，店內的工讀機會總是優先留給外籍學生，並不藏私地傳授許多料理祕訣。

熊德仁表示，政府照顧新住民不遺餘力，移民署持續推動多項新住民照顧服務措施如「新住民及其子女築夢計畫」、「新住民及其子女海外培力計畫」等，期能協助新住民及其子女發揮語言及文化的優勢，培力國家未來的優秀人才，政府亦會持續傾聽新住民的聲音，鼓勵新住民創造屬於自己的舞台，為臺灣寶島注入新血及活力。