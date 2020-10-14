成為夜晚最閃亮的狠角色　BROOKS RUN VISIBLE夜光限定款閃耀上市！

夜跑老司機都知道，晚上跑步，比速度更重要的是跑步「安全性」，除了安全地域的挑選之外，身上裝備好的明示度絕對是必要，美國百年運動品牌BROOKS，在這個秋季火燙推出 Run Visible 夜光限定系列商品，將與3M聯手研發的領先全球夜光科技，運用在旗下最受歡迎的專業跑鞋及防水風衣外套上面，為跑者變身夜晚街道上最安全、耀眼的狠角色！

夜跑熱潮再起，BROOKS夜光裝備獨領風騷

如何讓方向盤後方的駕駛者更快速看到跑者，是BROOKS研發此系列所追求的最基本條件，BROOKS特別找來3M科學家合作，研發出3M™ Scotchlite™碳黑反光科技，並運用在「3M碳黑反光防水風衣」上，結合視覺科學，在運動時高移動區域，如：手肘、手腕、胸部、背部，添加霓虹夜光科技塗料，利用顏色對比最顯眼、在弱光下最容易被看見的螢光黃色，加以強調，讓你輕易能被前方和後方的行車看見，夜馳在城市街道或河濱公園，再也沒有人能忽視你。

有微光就耀眼，經典跑鞋變身叱吒黑暗的夜光猛獸

繼迷彩、獵豹、及勝利限定系列鞋款的推出大受好評後，BROOKS 這次挑上了探索甘油Glycerin 18 、歡樂魔鬼 Ghost 13、動能漂浮Levitate 4三個熱門款式，進行夜光打造，分別在鞋後跟、Logo、鞋眼片上，佈滿了霓虹夜光科技塗料，其發光特性和炫光外觀，十足引人注目；反射光澤會持續發燒，而不只是在光線照射到表面時，讓跑鞋的魅力更提升，為夜晚全力奔跑的你，帶來更多安全性。

BROOKS RUN VISIBLE夜光系列 ，現已於全台各大BROOKS門市、授權運動用品經銷店發售，喜歡夜跑追風的你一定不可錯過。