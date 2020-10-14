【台灣 x 西班牙】型男主廚挑戰屏東客家粄條 多國料理同台較勁

（台灣英文新聞/ 綜合報導）「屏東粄條文化節」今年首次北上，13日在台北舉辦快閃活動，西班牙籍主廚挑戰客家粄條，用四種獨特的西班牙醬料配上台灣食材，特製成具有酸甜辣及嚼勁的海鮮粄條料理-墨魚熱戀屏東客家粄條，讓樸實的粄條頓時化身地中海風味的美食。

屏東縣政府表示，受疫情影響，民眾無法出國，希望在國內疫情趨緩之際，鼓勵民眾重新認識最親近的鄉土，也提振各行各業景氣，因此今年粄條文化節特別規劃粄條大燴炒料理競賽，號召來自全台的熱炒店家響應、共同行銷活動。

屏東縣政府客家事務處長陳麗萍指出，此次代表屏東上來邀請全台優秀的店家，一同參加2020屏東粄條文化節粄條大燴炒比賽。歷經了初審、網路票選階段，由前八家高人氣的店家參加決賽。

前八名店家將在10月31日活動現場進行一場精采的粄條料理競賽，同樣的粄條，經由不同料理手法，相信會顛覆民眾對於粄條的印象。

這一場快閃活動是由網路票選店家之一西班牙籍的主廚挑戰客家粄條，用四種獨特的西班牙醬料配上台灣食材，特製成具有酸甜辣及嚼勁的海鮮粄條料理-墨魚熱戀屏東客家粄條，讓樸實的粄條頓時化身地中海風味的美食。

現場也邀請多國店家廚師也一同較勁，各自推出其代表美食，讓來自屏東的粄條變成道道美味的異國料理，透過美食品嚐也如同遨遊各國。