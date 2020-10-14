鼻過敏不僅是鼻子問題 根治性調理可以不過敏 鼻過敏不僅是鼻子問題 根治性調理可以不過敏

【健康醫療網／記者林渝樺報導】鼻過敏不光是鼻子問題，去除風寒鼻過敏才會變好！台北市立聯合醫院陽明昆明院區中醫部特約醫師陳泰瑾表示，鼻過敏不只是鼻子問題，除了常見打噴嚏、鼻塞外，還可能引起頭暈、流眼淚、睡不好等一系列過敏症候群，想要徹底治癒鼻過敏體質，找到適合的醫師調理最重要，呼籲民眾重不要輕忽日常打噴嚏的徵兆，少吃冰冷食物，只要把體質調理好，過敏可以不再來煩惱。

為什麼會有過敏？ 風寒入侵引起病變

陳泰瑾表示，鼻過敏不只侷限於鼻子或皮膚過敏的病徵，一個人會過敏歸根於體質本質出現了異常，所以從頭到腳會產生過敏症狀。醫聖張仲景在書中提到「風為百病之長」，風的意思是大自然界中感受到風、寒、暑、濕、燥、火六種現象，侵入身體後稱為外邪，當外邪入侵身體會產生五臟六腑各種病變，此種病變並非檢驗數據表示的肝、腎功能不好，而是指當人體五臟六腑功能失調就會影響身體整體運作。

風為百病之長 不治療演變慢性病

鼻過敏與風寒一層層入侵有密切的關聯，陳泰瑾表示，如果風邪入侵到頭部，就會有頭暈、頭痛、黑眼圈、脖子痠痛、眼睛乾澀等「缺氧」症狀，缺氧會造成頭暈、注意力不集中、記憶力下降，睡眠品質不佳等困擾；當缺氧到心臟時，就會有心悸，進一步變成心律不整、二尖瓣脫垂、三尖瓣脫垂。事實上，這只一個缺氧的毛病，如果沒有將過敏治好變成缺氧，嚴重演變成心臟病。

當風寒進一步入侵到胃部，可能就有脹氣、打嗝、食慾不佳問題；入侵大小腸則會變成營養吸收不良、身體瘦弱、便秘問題；入侵到子宮，月經就有血塊、經痛毛病，長久沒有處理變肌瘤、卵巢囊腫、子宮肌腺瘤；入侵到膀胱，就有膀胱過動症、頻尿困擾。上述問題看似與鼻過敏、呼道道無關，如果不知道從風寒根本處理，沒有盡早驅除就會一直纏繞人體引起各種病症。

過敏可以治癒 風寒除過敏就會好

「我從小身為過敏兒，身受此病之苦甚深」陳泰瑾感慨分享，他自幼身為過敏兒，飽受打噴嚏、流鼻涕之苦，長年無法治癒，在醫學院得知過敏無藥可醫，只能調節改善，深感絕望之餘，由西醫轉中醫，花了十多年潛心研究，臨床上找到了可以將免疫系統、自律神經調節的藥劑，不僅把自己醫好，把八成以上病人醫好，終於了解為什麼很多患者吃了一輩子中藥西藥都沒有好的原因，他以畢生的臨床精華分享當風、寒、暑、濕、燥、火六種外邪，如果沒有驅除就會引發一系列上述過敏症候群，哪裡弱就影響哪個器官，而劑量藥性必須拿捏剛好才能將風寒驅除，沒有用對藥就治不好，患者也必須配合醫囑吃藥和忌口。

愛護身體健康 別輕忽日常小毛病

陳泰瑾呼籲，民眾不要忽視任何身體的小毛病，或是認為小毛病可以輕易撐過去，以為打幾個噴嚏沒有關係、沒睡好隨便喝個咖啡就行，看似一個小毛病未來都可能產生病變。醫師叮嚀，冰吃得多，風寒問題會加重，提醒民眾愛護身體，少吃冰食，把身體調理健康才是根本之道。

參考資料：陳泰瑾醫師《過敏終於好了》

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47756/

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