「戀戀海味‧美食假期」秋遊澎湖吃海鮮拿500元美食券　明日起限量大放送

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）澎湖一直都是國旅熱門選擇地點，花火節期間蒞澎遊客節節攀升，澎湖縣政府延續這股「瘋澎湖」熱潮，在秋冬推出「戀戀海味‧美食假期活動」，從明（15）日起來澎湖住宿2晚，除了能申請安心旅遊補助外，還有縣府提供的500元美食券可拿，限量2萬份。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年戀戀海味澎湖美食假期活動從10月到12月，每月都有主題，每週都有活動，10月與沐聯構海灣建設開發股份有限公司在篤行十村合作推出「眷村美食月」，打造傳統懷舊美食體驗提供懷舊老歌演奏、老電影播放、精選眷村美食進駐，還模仿早期眷補證設計抵用券，只要民眾在園區內打卡，即可兌換50元眷補證在園區眷村美食消費抵用，限量1000份，發完為止。

11月和澎澄飯店合作推出「CHEN CHEN’s Party」（澄澄派對），以經典粵菜、潮州料理、老菜新吃的美味與歡樂的派對氛圍，打造「音樂+美食+美酒」三重饗宴。

12月與澎湖福朋喜來登合作推出「五星餐酒月」，每週兩場採預約制高檔餐酒會為主題，呈現澎湖美食多元面貌，以「澎式主題」融入餐酒的概念特色，提供精緻好味的澎湖菜、海鮮及創意滿分的餐酒，另外創新結合 義大利、法國及日本菜式，讓饕客們今年無法出國，也能跟著澎湖海鮮用舌尖環遊世界，打造「越在地、越國際」多層次質感。

另外還搭配「尋找故事菜」、「菊島好食光美食護照集章」等有趣小遊戲，吸引遊客走訪澎湖推薦美食店家，消費集點集章換驚喜小禮物。

而今年最大亮點是10月15日起開始發放的500元美食券，僅限非澎湖籍遊客領取，每人限領一次且須於離開澎湖縣境內前領取，總計2萬份，數量有限，發完為止，使用日期可到今年11月30日止。

旅遊處表示，遊客記得於離開澎湖縣境內前，持有以下3種證明文件前往澎湖工策會（澎湖縣馬公市新明路71號），領取每人500元的美食券：