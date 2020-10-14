美國總統川普（左）、民主黨候選人拜登（圖／美聯社） 美國總統川普（左）、民主黨候選人拜登（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國總統大選11月3日登場，現任總統共和黨候選人川普染疫十天後急著重啟競選活動，找回場子，更宣稱已免疫、無傳染力，爭議不斷的他，值此決戰時刻，選民會買帳嗎？

距離決勝日倒數三週，來看看路透鎖定的六大關鍵戰場，他與民主黨候選人拜登支持率有何消長？

依規定，候選人必須取得528張選舉人票中的270張，才能贏得白宮寶座。這六大足以撼動選情的州，各自分配到的選舉人票數分別為：佛羅里達州（29）、北卡羅來納州（15）、亞利桑那州（11）、賓州（20）、威斯康辛州（10）與密西根州（16）。

目前各州已陸續展開投票，根據路透13日最新民調，拜登在六州全數取得領先地位，與前次相比，他在部分州的支持率微幅上升，但整體而言並未拉開差距，鹿死誰手猶未可知。

13日民調與前次民調變化如下：

密西根州（10/7-10/13）：拜登51%、川普43%

＞與上週無異

北卡（10/7-10/13）：拜登48%、川普47%

＞上週二人都為47%

威斯康辛州（10/6-10/11）：拜登51%、川普44%

＞上週二人分別為50%與44%

賓州（10/6-10/11）：拜登51%、川普44%

＞上週二人分別為50%與45%

佛州（9/26-10/6）：拜登49%、川普45%

＞前次二人都為47%

亞利桑那州（9/29-10/7）：拜登48%、川普46%

＞前次二人分別為47%與46%

【美國總統大選】倒數三週路透民調 搖擺州誰還搖擺？