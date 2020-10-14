【免費的最貴!!!】熱心填問卷、卻花上萬買化妝品　台灣消基會接獲至少45件申訴

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）化妝品類申訴居高不下，消保處統計年約上百件。消基會今天(14日) 表示，近5年約接獲對某業者45件申訴是利用街訪填問卷或提供免費體驗後，對消費者進行動輒新台幣數萬元推銷引發消費糾紛。

圖/中央社

百貨公司周年慶如火如荼，商家紛紛打出各種促銷方案，某些化妝品廠商喜歡靠問卷方式拉攏消費者，吸引顧客上門，但也衍伸出一些消費糾紛。

消基會今天就召開「熱心填問卷失金數萬元•消基會呼籲退費辦法應修正補漏」記者會。

消基會秘書長吳榮達指出，行政院消保處官網「即時消費案件統計」顯示，民國108年10月到109年3月，妝品類申訴多達498件；台北市政府統計109年1月迄今已有522件美容、化妝品業者消費爭議申訴案件；顯示這類消費糾紛還在增加中。

他並說，分析消基會針對某一業者近5年受理45件申訴案發現，多是街訪請消費者填問卷，或是提供免費服務、體驗後，帶消費者入店內進行推銷引發的消費糾紛；消基會處理的案件，有全額退費，也有雙方約定和解。

由於這類消費金額動輒數萬元，消基會副董事長陳智義提醒民眾，若配合做完問券，請離開別逗留；業者若稱提供免費體驗服務，也可以大大方方接受，但是做完就請離開，避免陷入人海戰術的推銷中不可自拔。其他應注意事項包括:

萬一簽下購買契約

請了解這是訪問買賣的典型，第2天千萬不要跑去店面說要解約，請用書面方式通知業者7天猶豫期還沒有超過，所以要主張解除買賣契約。

關於已拆封部份商品，事涉扣款金額異動

要扣款的商品，必須是「拆封並且提領、且使用」，例如包膜拆了，就不是使用，就不能扣除，這在瘦身美容定型化契約應記載事項第10條有規定；同時應記載事項也有規定，企業經營者要提供最小包裝讓消費者使用。

中央社引述吳榮達說，最近獲悉行政院消費者保護會9月24日已審議通過新版「瘦身美容定型化契約應記載事項及不得記載事項」，未來進一步保障消費者權益重點有四。

■首先產品、服務若還沒使用，退費只能扣除手續費，且此手續費不得超過契約價金總額5%。

■若已用產品、接受服務後解約，退款時則可扣除已使用的產品及服務，還有手續費，但手續費不得超過契約價金總額10%。

■還有只有拆封使用過的產品不能計入退費金額中。

■以及以「約定的價格」當作退款的計算標準，例如原價1萬元，買賣時以特價6000元銷售，6000元就是約定價格。