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【武漢肺炎疫苗】德國BNT非中資企業?!　陳時中：東洋須釐清

■指揮中心指揮官陳時中今天(14日) 表示，東洋須釐清和德國母公司、中國企業間的關係，未來也不會允許陸製疫苗進口使用。■有媒體引述台商說法指，德國BNT疫苗與中國「復星醫藥」合作，且在中國監管審批下進行，疑為陸資企業。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2020/10/14 14:13
指揮中心指揮官陳時中（中）14日在立法院接受記者聯訪時表示，東洋須釐清和德國母公司、中國企業間的關係，未來也不會允許陸製疫苗進口使用。中...

指揮中心指揮官陳時中（中）14日在立法院接受記者聯訪時表示，東洋須釐清和德國母公司、中國企業間的關係，未來也不會允許陸製疫苗進口使用。中...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）有媒體報導，台灣生技廠東洋獲代理授權的德國BNT疫苗來自陸資企業。指揮中心指揮官陳時中今天(14日) 表示，東洋須釐清和德國母公司、中國企業間的關係，未來也不會允許陸製疫苗進口使用。

台灣東洋12日宣布取得德國BioNTech SE（BNT）的2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎/新冠肺炎，COVID-19）疫苗台灣代理權。但有媒體引述台商說法指，此德國廠商疫苗與中國「復星醫藥」合作，且在中國監管審批下進行，疑為陸資企業。

東洋昨(13日) 發布聲明指出，BNT為德國上市公司，並非陸資企業，陸資僅占0.7%；中央流行疫情指揮中心則指出，復星醫藥是取得其亞洲代理，可能因此有入股，不會因此認定疫苗來自中國。

疫情指揮中心指揮官陳時中，今上午在立法院接受記者聯訪時表示，根據現行進出口規定，並未准許從中國地區進口的疫苗、血清相關製劑等產品，東洋除須釐清和BNT母公司、復星醫藥之間的關係，未來使用的疫苗也延續原規定，不可由中國製造的疫苗。

中央社報導，關於疫苗能否進口、能否使用等問題，陳時中說，這部分屬於食品藥物管理署查驗登記管轄，未來仍有商業、專業、冷鏈準備等技術性問題有待克服，若相關問題都解決，才會由食藥署審查，決定是否使用。
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