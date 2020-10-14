台北市勞動局勞檢12家公車業者發現全數違法 總裁罰金額近千萬新台幣

（台灣英文新聞/ 綜合報導）為避免市區客運司機因長時間過勞導致勞動權益受損，臺北市勞動局日前針對客運司機勞動條件及職場健康保護進行檢查，發現12家客運業者全數違法，其中光華巴士、中興大業巴士、東南客運各涉違反6項條文最多，已依法進行裁罰。針對所有客運業者的總裁罰金額超過900萬。

台北市勞動局局長陳信瑜指出，在司機之勞動條件中三項關鍵工時規定部分，以未給予勞工輪班間隔有11小時之休息及未給予勞工連續30分鐘以上休息時間最為嚴重，各有7家業者違法，另有5家業者有使勞工超時工作情形。

此外，光華巴士、中興大業巴士、東南客運各涉違反6項條文最多。臺北市政府勞動局將依法針對違法業者進行裁罰，總合計裁罰金額預計超過900萬元。比較109年違反條文數從108年違反54條改善至37條，改善率僅為31.5%。

有關職場健康保護部分，109年查核結果發現12家客運業者均已落實勞工體格(健康)檢查，惟針對異常工作負荷促發疾病預防措施之執行，尚有2家客運業者未辨識及評估高風險群，4家未安排醫師面談及健康指導，2家未依面談結果調整工作內容或進行成效評估及改善，其中二家屬重複違反部分進行裁罰。

其餘首都客運、三重汽車客運、臺北汽車客運及大有巴士等4家業者經2年查核，其職場健康保護部分均已依法改善。

陳信瑜，表示近年來屢見市區客運發生事故致人員傷亡憾事，肇災因素因個案有所不同，但外界普遍存在司機工時過長的疑慮。

北市勞動局將協助各業者每年度進行公車司機招募及職業訓練課程，逐步補充司機人員缺額，並呼籲業者應正視並逐步改善駕駛員工作時間及休息時間問題，以期降低司機因長時間過勞導致勞動權益之損害。