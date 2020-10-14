外媒再揭兩項美國對台灣軍售案　包括無人偵察機、導彈系統

通用原子公司製造的「MQ-9收割者」無人偵察機（照片來源：Wikimedia Commons） 通用原子公司製造的「MQ-9收割者」無人偵察機（照片來源：Wikimedia Commons）

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）繼週一（12）引據消息人士報導美國白宮準備將售予台灣三項軍事設備的計畫正式通知國會審查後，路透社昨（13）日再度揭露另外兩項準備售台的先進軍事設備，包括無人偵察機及沿海防禦導彈系統。

路透社引據消息人士指出，這五項軍事設備總值約達美金50億元（約新台幣1,446億元），美國對外軍售案除了主要軍事設備本身外，通常還包括人員訓練、零件及其他費用，因此不容易精算個別項目的售價。

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根據報導，白宮在週二非正式知會國會的兩項軍售包括由通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems）製造的「MQ-9收割者」無人偵察機，以及由波音公司（Boeing Co）製造的岸置機動型魚叉攻陸導彈，數量約100枚，價值約美金20億元。

國務院並未對此事做出任何回應，而一名台灣政府官員則表示，確實有五項軍購案正在進行當中。

日前已非正式知會參、眾兩議院外交委員會的三項武器軍售案包括洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）生產的高機動性火箭砲系統（HIMARS）、波音公司（Boeing Co）製造稱為「SLAM-ER」的增程型距外陸攻飛彈，以及搭載於F-16戰機，可將即時圖像與數據傳輸回地面站台的外部傳感器吊艙。

參、眾兩院的外交委員會有權在美國國務院通知國會做正式審查前，審議並駁回美國的軍售計畫，然而報導指出，在國會議員現在普遍認知中國的侵略行為及展現對台灣的支持的情況下，不太可能會反對對台的軍售案。

針對近期美國對台軍售案，中國外交部發言人趙立堅週二在例行記者會上的回應則是老調重彈。他表示，「中方敦促美方充分認清美售台武器問題的嚴重危害性，恪守『一個中國原則』和中美《三個聯合公報》規定，立即取消任何對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫。中方將根據形勢發展做出正當、必要回應。」