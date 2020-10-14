韓國天團「防彈少年團」獲獎提韓戰被控「辱華」 愛國五毛玻璃心又碎哭喊「滾出中國」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）韓國超人氣男團「防彈少年團（BTS）」日前在頒獎典禮上表示「會記得韓美兩國共同經歷」，被中國網友解讀為「無視中國軍人在韓戰的死傷」，玻璃心碎，炮轟「辱華」，要「BTS滾出中國」。

《自由時報》報導，因對韓美關係有貢獻，防彈少年團（BTS）日前獲頒「符立德獎（James A. Van Fleet Award）」。

由於正值韓戰70年，隊長金南俊（RM）致詞時表示，「將記得兩國的共同經歷，以及無數男女犧牲的痛苦歷史。70年後，我們的世界比過去更加緊密」。

致詞中的「兩國」雖然未直指韓國及美國，但是中國網友自動對號入座，自行撩撥脆弱的敏感神經，在中國社交網站《微博》上將「#防彈少年團辱華」刷上熱搜，揚言「脫粉」，大罵BTS「滾出中國」「走好不送」「不要中國市場了」「國家永遠第一位」。

部分「五毛」及「小粉紅」並開始攻擊中國的「BTS」粉絲，說「粉絲跪下就站不起來了，低聲下氣吹捧BTS臭腳」等。

向來號稱戰狼部的中國外交部發言人趙立堅，卻罕見的低調表示，「以史為鑑、面向未來、珍愛和平、促進友好，應該是我們共同的追求，值得我們共同努力。」

韓國外交部則表示，「為了不影響中韓兩國國民間的相互理解和紐帶感，政府正對相關情況保持關注，今後將為發展中韓關係、促進中韓友誼繼續努力。」

《美國之音》報導，推特上，有網友表示，「防彈少年團辱華事件」顯示，在中共治理下，只要「違背中國所謂的正確集體性記憶，就是辱華」。雖然不是所有中國網友都這麼認為，但是在「五毛」的愛國情緒下，這些言論一發出，即被淹沒。