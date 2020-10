正宗綠蜂膠完勝蜂膠？加葉黃素可護眼？　權威爆料缺五大關鍵沒用

【健康醫療網/編輯部整理】網上推薦蜂膠結合葉黃素對眼睛有保健功效、好處多,真的有用嗎?台灣綠蜂膠權威、帶領全球第一個研發出台灣綠蜂膠功效的生技團隊的黃中洋博士表示,正宗台灣綠蜂膠含有獨特「異戊二烯黃酮」活性成份,研究證明具抗氧化和抗癌特性,評價相較其他蜂膠更勝一籌。此外,研發團隊更與「青光眼藥」之父邱春億教授合作,發現台灣綠蜂膠萃取物與保護眼睛有關,由於這是新發現,所以申請並取得多國專利,後來有生技公司取得授權將技術商品化,製成產品上市。但製品除了須具備專利授權之外,更需掌握五大影響關鍵,包括收集時期、製程及檢驗技術、吸收率、配方配比、認明專利商標等,並呼籲民眾小心詐騙仿冒產品,務必選購信譽優良、認明專利授權並有成分規格驗證的正宗綠蜂膠產品。

何謂台灣綠蜂膠? 研究具抗氧化、抗癌潛力

「蜂膠的組成成份會因為採集地區、季節或植被而有所不同。」台灣綠蜂膠專家、細胞生物學博士黃中洋在一篇《不同地區與時間採集的台灣蜂膠的特質》的國際期刊論文指出,台灣蜂膠依季節與膠塊顏色區分為三級,其中5~8月採集的蜂膠因為外觀呈現翠綠色,被稱為綠蜂膠,綠蜂膠富含大量異戊二烯黃酮類成分,已被大量研究證明具抗氧化和抗癌特性,且對格蘭氏陽性菌有良好的抑制作用,因此被廣泛應用各個領域中。

綠蜂膠產品第1、2號關鍵 收集時期、製程技術影響品質

據統計,一箱蜂膠年產量約僅100克,珍貴稀有,每年僅能在特定時間採取。加上蜂膠是一種樹脂狀物質,具有非常強的黏著性,收集的困難度高。最重要的是製程要取得有效成分不易,所幸黃中洋博士團隊經由獨特的技術萃取高含量異戊二烯黃酮,保留有效物最大純度和品質。

為發揮綠蜂膠最大效用,團隊開發各式複方產品,黃中洋博士表示,異戊二烯黃酮搭配葉黃素、玉米黃素以及其它特殊成分等,調配完美比例,能讓眼睛保健有更好的效果。

▲黃中洋董事長與邱春億教授

綠蜂膠產品第3、4號關鍵 結合葉黃素要看吸收率、配方配比

「除了好品質之外,吸收率也是關鍵。」黃中洋博士強調,目前市售的葉黃素保健食品都強調成分好、濃度高,但更重要的關鍵在於「吸收率」。

他指出,眼部問題是多方面的,光靠簡單配方是不足以解決問題的,綠蜂膠、葉黃素還要搭配其它成分才可達到效果,各個成分的比例最佳化。此外,定量台灣綠蜂膠內含的有效成分有特殊技術,檢驗方法是由黃中洋博士團隊與國外研究蜂膠權威所開發出來的,只有指定的實驗室才可以做到,因此,唯有使用依此方法定量的綠蜂膠萃取物加入配方,才可達到最好的效果。

綠蜂膠產品第5號關鍵 認明專利商標,注意搭便車或含量不足產品

市面上產品充斥,品質參差不齊,甚至有的成分不足,以低價誘惑消費者,有標榜不實的產品,黃中洋博士呼籲,提醒民眾消費時,應選擇信譽優良、認明有專利及商標證明的製品,以免買到不良產品花錢又傷身。

