視力僅剩0.1！　長效類固醇拯救視力更安全

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】一名年近六十的小吃店老闆娘，因血糖控制不佳，導致雙眼黃斑部水腫，單眼視力僅剩0.1，由於小吃店的工作經常需要切菜，黃斑部水腫引起的視力模糊也讓她時常切到手。起初，這名患者施打5次新生血管因子抑制劑，但其中一眼的水腫狀況毫無改善，所幸今（109）年健保通過給付，患者得以申請新型眼內注射長效型類固醇轉換使用，這名患者僅施打一次後，兩眼的水腫明顯改善，視力也進步到0.4，目前又能恢復正常工作。

糖尿病共病多 黃斑部水腫不可忽視

高血糖與隨之而來的糖尿病，恐怕是現代人最為熟悉的慢性病之一，高雄榮民總醫院眼科部陳世洲醫師指出，據國民健康署資料顯示，台灣共有200多萬的糖尿病患者，每年又以新增2萬5000例的速度增加，算是台灣的國民病之一，此外，因血糖控制不佳，恐導致從頭到腳不同的併發症，像是神經病變、中風、心血管疾病、腎病變等，但最常被患者忽略的共病是糖尿病造成的眼睛視網膜病變，其中對視力造成最大影響的就是黃斑部水腫。

血糖失控眼底漏水恐失明 黃斑部水腫應優先治療

陳世洲醫師解釋，許多糖尿病患者因沒妥善控制血糖，造成眼睛不正常發炎及血管新生因子生成，導致血管增生，其滲漏的水分累積在黃斑部，形成黃斑部水腫，進而導致視力模糊、視野扭曲等問題，若遲遲未就醫治療恐產生失明危機。此外，多數的糖尿病患者皆可能同時患有黃斑部水腫與白內障等共病，建議應以治療糖尿病黃斑部水腫為優先，待黃斑部水腫改善後再進一步做白內障手術。

健保給付轉換 新型長效類固醇助患者擺脫黃斑水腫之苦

陳世洲醫師進一步指出，目前針對糖尿病黃斑部水腫的治療有兩種眼內注射方式，透過施打新生血管因子抑制劑，阻止不正常的新生血管增生，減少微血管的滲漏，但無法抑制其他發炎因子，且部分的患者未能明顯改善水腫狀況，今（109）年健保已通過給付，患者可依據病況申請轉換使用新型眼內注射長效型類固醇，其能抑制新生血管因子外，更能阻斷眼內發炎因子，且注射一次可提供3至6個月的治療效果，大大提高患者的治療順從性。

長期配合醫師治療計劃 妥善使用類固醇治療

縱使部分患者對類固醇治療仍有既定的高副作用刻板印象，陳世洲醫師也呼籲配合醫師治療計劃，妥善使用藥物，類固醇會是改善疾病的好朋友，此外，糖尿病病友平時應妥善控制血糖，定期回診，每周應自我檢測視力狀況，一旦有出現視力模糊、扭曲等狀況，應及早就醫檢查治療，才不會錯過治療黃金期。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47767/

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