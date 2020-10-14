台灣毛豆新綠金 農委會：NG品轉型高機能性植物飲拼5年內產值衝上億

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣毛豆採收後，只有60%能夠加工成冷凍毛豆符合外銷合格品，其他皆屬外觀不佳的格外品，農委會高雄區農業改良場利用乾燥濃縮及微細化等加工技術，將無法外銷的毛豆格外品賦予新價值，估計每年約有12,000公噸，成為毛豆產業中用喝的「新綠金」。

農委會高雄區農業改良場表示，台灣毛豆以連續12年銷日冠軍之姿，締造數十億產值，被視為台灣的綠金產業。2019年外銷產值高達新台幣26.1億元（8,453萬美元），再創29年來的新高。今年適逢毛豆產品外銷邁入50週年，1至8月外銷產值與去年相當，出口成績持續亮麗。

高雄區農業改良場場長戴順發表示，從田裡採收的毛豆原料中，能夠加工成冷凍毛豆符合外銷合格品者僅占六成，剩餘四成外觀不佳的格外品(如NG品)，縱使將格外品從豆莢剝成豆仁，價格也不佳。而且兩公斤的豆莢剝不到1公斤的豆仁，1公斤的豆仁又賣不到1公斤外銷豆莢的價格。因此，高雄區農改場推動研發乾燥濃縮及微細化等加工技術，透過真空乾燥技術完整保留著毛豆所含的豐富營養成分，成功將格外品開發成高機能性的毛豆植物飲產品。

照片來源：農委會高雄區農業改良場提供

根據台北醫學大學的產品功效驗證及食品工業發展研究所分析30多種機能性成分，確認國產毛豆植物飲原料之動物試驗相關功效，及其關鍵成分優勢分別為高蛋白、高膳食纖維、卵磷脂、肌醇、異黃酮、葉綠素、葉酸、零膽固醇等。

自2017年開始推動研發毛豆機能性產品，高雄區農業改良場研發國產毛豆植物飲性三年有成。不僅讓毛豆產品在國際市場的競爭力再上一層樓。同時增加毛豆產品的多元性，開創產業多元價值。該產品生產技術已授權技轉予產學合作業者應用販售，加上國內消費者採購通路以網路、購物台為主，預計可於5年內增加1億元產值。

農委會積極輔導業者開發新產品及新市場，爭取外銷訂單，除了輔導業者至日本東京參加「2019日本保健產品原料展」，搶攻日本機能性產品市場，未來更預計推進新加坡及歐美等市場，讓台灣綠金在國際持續發光。

照片來源：農委會高雄區農業改良場提供