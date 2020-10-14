台北美福彩匯自助早餐 印度烤餅現點現做

「明早，我想來點現做的...」，擁有中、西、日、印等多國料理的彩匯自助餐廳，除了廣受歡迎的午、晚餐，以及高人氣的下午餐之外，晨間的自助饗宴更是豐富多元。十月起推出多道現做料理，有令北漂族懷念，廣納大海鮮味的南台灣現煮「海鮮粥」，中南部特色風味「粉漿蛋餅」，中式早餐必備選單「傳統手握飯糰」，日本風味的「炒麵麵包」，印度師傅窯烤出爐的「印度烤餅」，還有西式早餐必備的「歐姆蛋」，現點現做風味更香濃。餐檯上另提供有燒賣、珍珠丸等港點，不定期變換港點品項，提供賓客不同的選擇。還有美福嚴選「招牌牛肉麵」，鮮嫩牛肉搭配Q彈麵條，營養滿分，早餐每位860元+10%，為一日所需的能量注入滿滿的活力。即日起至12月31日於內湖區工作的朋友，憑名片可享平日早餐買一送一。或於10月12日至11月8日的年終線上旅展購買優惠餐券，每人690元起即刻嘗鮮，詳情及訂位請洽02-7722-3395彩匯自助餐廳。

「現做」就是美味! 北漂族的地方味 彩匯用料理思念家鄉

彩匯自助餐廳於10月起推出早餐新餐點，結合台灣傳統味、印度窯烤、日式親民美食推出多道現做晨食。有「傳統手握飯糰」，Q彈的糯米飯包裹著肉鬆、菜脯及自製油條，一口咬下香脆飽口，滿載一天活力來源，喜歡多變口味的賓客還可選擇起士、鮪魚等配料。另有喚起北漂族家鄉情的古早味早餐，有別於常見的麵皮蛋餅，主廚推出中南部古早味「粉漿蛋餅」，用太白粉等調和成的粉漿，慢煎至微香帶脆，搭配來自人道飼養的健康雞蛋，入口餅皮Q彈，蛋香濃郁。早上最適合來碗暖胃的海鮮粥，主廚在餐檯上提供有鮮蝦、透抽、蛤蜊及虱目魚皮等食材，賓客可自選喜愛的配料，由師傅現場烹煮南台灣風味「海鮮粥」，煮粥方式則以南部湯泡飯的料理手法，粒粒分明的米粒吸附以魚骨熬煮而成的海味鮮湯，入口湯清味美，大海鮮香餘韻縈繞。

異國風現做美食 味蕾旅行從早晨開始

除了在地的台灣味，想嘗點不一樣的異國料理，主廚推出日本風的現做「炒麵麵包］，Q彈麵條以日式豬排醬料，佐以簡單蔬菜快炒，包裹的麵包為點心房每日現烤出爐，包裹炒麵內餡前，利用炒麵鍋餘留的醬汁，煎至微香後填入醬炒麵條，表面灑上些許海苔粉及美乃滋，入口醬香撲鼻而來。亞洲風味不止於此，熱菜區旁提供有窯烤「印度烤餅」，由印度師傅現場揉製麵糰，於坦都烤爐裡以炭火烤至表皮香脆，品嘗時可搭配印度蔬菜咖哩，來個不同風情的餐桌巡禮。衷情於西式早餐的賓客，亦提供有可自選配料的「歐姆蛋」以及各式蛋類料理。

美味不僅於此，餐檯區提供有不定期變換的各式菜色，日式料理區有魚卵壽司、玉子燒等手作壽司與小菜，還有韭黃牛肉板條、番茄焗豆燉雞肉等不定期變換的精選熱菜。還有晨間必備的中式清粥小菜，可選擇中式白粥搭配傳統的醬瓜小菜，以及可自選麵條的美福招牌牛肉麵等。餐廳內的麵包區提供有法式長棍麵包、叉燒菠蘿、丹麥、鵝油青蔥及奶香吐司等多款當日現烤甜、鹹麵包，每一款選用來自法國進口發酵奶油、擁有兩百年歷史的法國VIRON麵粉、「擁有流淚吐司粉」稱號的日本凱薩琳麵粉及日本知名奧本製粉，搭配多種不同配料製作而成，麥味清香，奶香溫潤。餐間再來一杯新鮮現打蔬果汁，多樣化的菜單內容隨季節不定期更換，為您嶄新的一天注入滿滿的營養與活力！