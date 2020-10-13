台灣金管會第4次查獲違法中資 限大同半年內出清13萬張持股

金管會今天宣布，查獲大陸地區人民透過新加坡金融機構投資大同股票，依法開罰新台幣2500萬元，停止股東權利並限期6個月內出清持股，這是大同第4次遭金管會查獲違法中資。



金管會證期局副局長郭佳君今天在例行記者會表示，金管會透過各方管道搜集資料比對發現，中資透過新加坡金融機構在去年5月開始陸續買進大同股票，期間長達半年左右，陸資持股大約5.87%，約13萬張大同股票，但不方便透露最終受益人姓名或背景。



郭佳君指出，大陸地區人民透過他人委託新加坡金融機構取得大同公司證券，依照台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）第73條第1項規定，大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資的公司，非經主管機關許可，不得在台灣地區從事投資行為。



郭佳君表示，大陸地區人民的投資行為已違反兩岸人民關係條例規定，依同條例第93條之1第1項規定，對該大陸地區人民處罰鍰新台幣2500萬元、停止股東權利，並限期於6個月內出清持股。



媒體詢問會不會對外商開罰，郭佳君表示，機構都會對開戶投資人進行認識你的客戶（KYC）機制，但是開戶客戶並不是陸資，查證最終資金來源確實有一定難度。



媒體關注會不會影響大同10月21日召開的臨時股東會，郭佳君強調，行政監理作為並沒有大同市場派或公司派的考量，不管哪一派，只要有發現具體違規事證，金管會就會開罰，已經要求停止股東權利，所以不能投票，希望維持市場一定秩序。



金管會表示，為吸引外資投資台灣證券市場，過去30多年間，我國已逐步推動放寬各項外資管理措施，由審查許可制改採登記制，外資參與台灣市場的程序更為簡便，但隨著跨境投資日益興盛，強調遵守當地法令為基本義務。