磺胺藥抗生素—撲菌特錠(Baktar)的過敏基因找到了！

磺胺類抗生素撲菌特錠（Baktar）， 是台灣藥害救濟排名前十大常見藥物， 也是全球嚴重藥物過敏的前五大藥物。 長庚醫院研究團隊帶導台灣及亞洲各國合作進行研究，費時5年， 終於確認了磺胺抗生素過敏的特殊基因型 (HLA-B*13:01及相關基因型)， 帶有此特殊基因型的人使用撲菌特錠抗生素藥物就有可能產生嚴重藥 物過敏的風險，且其風險比一般人高出45倍。

這項研究結果已發表於2020年9月國際過敏領域排名第一的期刊 「過敏與臨床免疫學期刊（The Journal of Allergy and Clinical Immunology）」，並申請全球專利。 這項成果不但讓台灣的精準醫療進展再向前邁進一大步， 也更加深了台灣藥物基因體研究在國際上的地位。

磺胺類抗生素撲菌特錠(Baktar)，廣泛用於治療人體各種感 染症，連燙傷藥膏及眼藥水都含有這類抗生素，在台灣每年有高達2 0-30萬人會使用。但這類抗生素卻常造成藥物過敏反應， 嚴重甚至有致死風險。

過去數十年， 全世界的科學家都在尋找為何有人會對磺胺類抗生素產生嚴重藥物過 敏反應的答案，傳統的假說是因磺胺代謝的基因異常所導致。 長庚醫院的研究團隊帶導台灣及亞洲各國合作進行研究， 利用最新的全基因體定序研究技術，費時5年， 鍥而不捨抽絲剝繭下，排除了代謝基因的相關性， 最後終於確認了的磺胺抗生素過敏的特殊基因型。

林口長庚醫院皮膚部部長長鐘文宏醫師表示， 過去長庚醫院研究團隊和中研院合作， 找出了藥害救濟前兩大過敏藥物：卡馬西平（ Carbamazepine）及安樂普諾錠（ Allopurinol）的藥物過敏基因， 目前在全球及亞洲很多先進國家都已經都被推廣為臨床篩檢項目。 而第三大過敏藥—芬妥英（phenytoin）的過敏基因， 也是長庚研究團隊於2014年破解發表， 加上現在的磺胺抗生素的過敏基因的發現， 已經有高達六成以上的常見嚴重藥物過敏的基因， 都是被台灣的研究團隊所破解， 不同的藥物過敏基因有不同相對的特殊基因型。

鐘文宏部長指出，在長庚醫院收治的案例中， 有一位青春期的女大生，因青春痘服用撲菌特錠抗生素， 結果引起嚴重藥物過敏反應，全身紅腫及發燒，併發猛爆性肝炎（ GTP值超過3000），差點導致換肝。 另一位悲慘的案例是一位18歲的少年， 因治療青春痘服用此抗生素後，最終卻導致肝衰竭而死亡。 另一位女性病患，因泌尿道感染服用此類抗生素， 導致全身性的皮膚水泡與破皮，甚至引起敗血症而差點死亡， 雖然幸運地活下來了，併發了永久的後遺症，眼睛視力嚴重受損。

林口長庚醫院皮膚部陳俊賓醫師表示， 撲菌特錠抗生素是全球廣泛使用半世紀的老藥，目前仍使用於上下呼 吸道感染症、腎臟及尿路感染症、生殖器感染症、 腸胃道感染症及皮膚感染等，有其不可取代的地位。 不過根據台灣藥害救濟的統計， 撲菌特錠是目前國人引起嚴重皮膚藥物過敏排名第六的藥物。

而磺胺類抗生素過敏可從輕微到嚴重反應都有， 輕微的表現可能是局部或全身的搔癢紅疹， 嚴重過敏反應則包含史帝文生強生症候群（SJS）、 毒性表皮溶解症（TEN） 和藥物反應伴隨嗜伊紅性白血球增加與全身症狀（DRESS）。 臨床表現則包括全身性產生紅疹與水泡， 到大範圍的皮膚破皮和黏膜潰瘍， 也可能併發肝腎功能或多器官衰竭而導致死亡，死亡率高達30%； 有些幸運存活的患者，也可能會有眼睛視力受損的永久後遺症。

鐘文宏部長表示，嚴重皮膚藥物過敏常耗費龐大的醫療支出， 每年有上千萬的藥害救濟補助是給付這類病人； 若能早期於病人服藥前進行用藥前基因檢測和疾病早篩， 將可有效預防嚴重藥物過敏的發生。因此這項成果的發現， 未來將可應用於磺胺類抗生素用藥前的基因篩檢， 若帶有危險基因型可避免使用磺胺抗生素， 改用其他類抗生素來取代。

鐘文宏部長強調，預防勝於治療， 未來若能全面推動這些常見過敏藥物基因篩檢， 甚至推廣到健檢及新生兒篩檢， 將可預防因用藥產生的嚴重過敏傷害，避免終身遺憾的發生。