台灣證交所：全體上市公司109年9月份當月營收較108年同期衰退1.18％　累計營業收入較108年同期衰退1.66％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計869家及78家，除康友製藥控股有限公司（代號：6452）因故無法如期申報外，餘946家已於109年10月12日前完成109年9月營收申報作業。

依據上市公司公告109年9月營收顯示，本（9）月份全體上市公司營收總計2兆9,694億元，較108年同期衰退356億元（-1.18%），營收成長公司共568家，衰退公司共378家，較107年同期衰退434億元（-1.44%）。另累計1至9月全體上市公司營收總計23兆3,136億元，較108年同期衰退3,947億元（-1.66%），營收成長公司共399家，衰退公司共547家（相關資料詳如附表），較107年同期則衰退2,267億元（-0.96%）。

全體上市公司109年9月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為生技醫療業、半導體業及建材營造業，衰退趨勢之主要產業為油電燃氣業、觀光事業及其他電子業。全體上市公司1至9月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為半導體業、建材營造業及電子通路業，衰退趨勢之前三名產業為觀光事業、油電燃氣業及紡織纖維業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（9）月份營收成長較大之產業，生技醫療業因個別公司受居家健身意識高漲，帶動產品銷售增加，半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，建材營造業因個別公司新建案完工交屋，故營收較108年同月成長；當（9）月份營收衰退較大之產業，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌，觀光事業受疫情影響，團體旅遊需求減少，其他電子業因個別公司受手機品牌商新機遞延上市影響，致本月較108年同月營收衰退。

全體上市公司累計至109年9月營收成長較大之產業，半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，建材營造業因個別公司出售房地及新建案完工交屋，電子通路業受惠筆電、伺服器及5G等相關零組件出貨挹注，故累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，觀光事業受疫情影響，團體旅遊需求減少，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌，紡織纖維業受疫情影響，終端客戶需求減少，加上個別公司因油價下跌，產品價格下跌，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。