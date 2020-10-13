藝術行動巴士「ARTGOGO新北美術號」出走巡迴 八里淡水輪番登場

新北市立美術館落址鶯歌三鶯新生地， 目前正馬不停蹄興建中，籌建中的美術館硬體工程雖未完工， 但藝術教育推展一刻都不容停歇。美術館藝術行動巴士「ARTGO GO新北美術號」，10、11月將出走八里、淡水地區， 接力停駐本市十三行博物館、淡水海關碼頭，邀請民眾一同搭乘AR TGOGO啟動一場奇幻的藝術冒險之旅！

ARTGOGO新北美術號於去(108)年兒藝節首次亮相即深獲 民眾好評，本(109)年度ARTGOGO除了到美術館基地所在 三鶯地區駐點，也首次「駛入」校園—板橋中山國民小學推廣； 下半年更往北出走至八里、淡水， 期待將藝術直送更多市民朋友的生活中。

新北市政府文化局局長龔雅雯表示，以「全民美術館」 為宗旨的新北市立美術館， 肩負關照新北市民需求及藝術多元發展的使命，秉持「軟體先行、 在地築基」的理念，持續以「研究典藏」、「展示詮釋」及「 教育推廣」三面向累積美術館專業。此外， 籌建中的美術館統籌推動跨局處的「三鶯文創整合計畫」， 透過在地經營，期待以美術館為核心， 串聯周邊藝文廊帶與文化資源， 將三鶯地區形塑為北臺灣重要的藝術城鎮。

美術館籌備處主任陳春美說，作為一座全民美術館， 兒童藝術教育更是美術館持續努力的面向。由退役公車改造的ART GOGO新北美術號，透過移地巡迴開啟美術館與大眾的對話， 多項遊戲式的互動裝置，除了再現新北前輩藝術家經典作品， 另有結合色彩遊戲的「藝術馬賽克」及激發孩童無限想像力與創造力 的「動物積木」，引導孩童透過眼睛觀察、動手操作、用心感受， 創造生活的美感經驗與樂趣。此外， 巡迴期間更推出全程免費的限定版親子藝術工作坊， 邀請爸爸媽媽帶著小朋友一起玩藝術!

「ARTGOGO新北美術號」10月16日至11月8日停靠在八 里十三行博物館、11月13日至12月6日將移動至淡水海關碼頭 ，期間每逢週五、六、日開放，體驗時間為10時至17時， 參與體驗者就有機會獲得ARTGOGO肥皂紙與棉麻束口袋系列精 緻套組等好禮，數量有限，送完為止!新北市富含豐富多元的文化底 蘊，不妨利用假日安排一場ARTGOGO巴士體驗與博物館巡禮， 再到淡水河岸一覽海岸風情!更多活動訊息請上新北市立美術館官網 ：https://www.ntmoa.tw/及臉書粉絲專頁查 詢。