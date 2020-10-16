超強抗氧化食物新人　巴西「上帝之果」在台灣為什麼紅？

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）疫情當下，各式增強抵抗力的食補訊息在社群媒體間被廣為分享，而生長於亞馬遜熱帶雨林地區的巴西莓(Açaí berry)，兼具顏值與營養，近幾年在台灣成為健身者與網美們的新寵，掀起社群媒體Instagram上的拍照打卡風潮。

不過，巴西莓是為什麼能有助增強抵抗力？

根據國外健康資訊網站，巴西莓豐富的花青素使其抗氧化力比藍莓高出22倍，鈣質則為牛奶的5倍，多酚含量更是紅酒的30倍，此外，還含有多種礦物質、Omega 3、維生素及膳食纖維，被巴西當地譽為「上帝之果」。

這些營養對人體究竟有何幫助？首先，高抗氧化力能夠清除體內的自由基，延緩老化，同時抗發炎，能改善女性的婦科疾病；大量的多酚則有助於眼睛的保健、足夠的鈣質可預防心血管疾病及骨質疏鬆症、Omega-3能增強專注力、維生素B能提振精神。

此外，在疫情期間，巴西莓的多種維生素更幫助提升人體免疫力，遠離傳染病。而對於注重體態、正在健身或想要減重的人，巴西莓的高膳食纖維能促進腸胃蠕動，預防便秘之外也增加飽足感，減少多餘熱量的攝取。

巴西莓果可以和牛奶、優格或椰子水混合，並搭配各種水果、堅果一同食用，更添加營養價值。（圖/Unsplash）

不過，由於台灣不產巴西莓，加上巴西莓在採收後營養價值會急速衰減，因為保存及運送過程格外重要。來自巴西，現於台灣開設巴西莓專賣店的Carlos表示，其實單顆巴西莓可供食用的部分極少，且在採收後營養價值會急速衰減，因此在台灣難以買到新鮮的巴西莓果。因此，通常巴西莓果必須在24小時內清洗、乾凍後，將果肉、果皮以真空包裝，才能運回台灣販售。

Carlos建議民眾，若要跟流行自己製作莓果碗，可以利用果實萃取出的巴西莓粉，自行在家打成果汁飲用，或搭配不同的水果、堅果或優格一起食用，輕鬆獲取健康。

自小常住巴西的Carlos，非常了解巴西莓在當地的價值。（圖/Taiwan News）