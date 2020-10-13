新北攜手元太科技、振曜科技及樂天Kobo電子書

新北市教育局今(13)日與E Ink元太科技結合電子紙生態圈夥伴振曜科技、 電子書平台樂天Kobo等10大企業共同合作， 投入總市值將近新臺幣3千萬元的506台Kobo Forma電子書閱讀器和近3萬冊電子書籍， 打造新北市18所偏遠地區國中的行動圖書館，預計4, 600名學生受益，更精選環保、植物、食安、交通等書籍， 豐富數位閱讀視野。

謝政達副市長表示， 感謝10大企業為偏遠地區學校的孩子挹注近3千萬的資源， 提供裝載優質課外閱讀書籍的電子書閱讀器， 讓偏鄉的孩子不受時空限制，隨時享有豐富的閱讀資源， 同時搭配本市校校有閱推教師計畫，更能將數位閱讀融入偏遠學校， 期待孩子的理解及批判思考的能力，在科技與閱讀的結合之下， 打開視野，看到更遠、更遼闊的世界。

E Ink元太科技以「一年一縣市打造電子書行動圖書館」為目標， 推動「e啟讀出未來」專案，董事長李政昊提到， 今年是第一次將豐富的電子書閱讀資源回饋給直轄市的偏遠學校， 讓能舒適閱讀的電子紙顯示器， 提供學生專注且護眼的數位閱讀體驗， 讓學生從一本本電子書開啟知識大門，培育自主學習及理解的能力。

提供組裝技術打造電子書閱讀器硬體的振曜科技總經理馬茂峯也說道 ，這次捐贈的Kobo Forma是電子閱讀器的高階旗艦機種，做工精細繁複，外觀採輕 薄易攜設計，裝載的電子書內容更是與時並進； 贊助閱讀器軟體介面的樂天Kobo也邀請出版夥伴UDN聯合線上 、城邦出版集團、遠流出版、時報出版、商周出版， 以及環球購物中心、冠德玉山教育基金會等單位，共同參與公益捐贈 計畫，特別精選環保、植物、食安、交通等環境等重要議題書籍， 希望偏鄉孩子能透過閱讀更了解生活環境與社會現況， 促進獨立思考的判斷力。

獲得捐贈的欽賢國中林才乂校長感動地說：「 偏鄉學生上學路程與時間較長， 有效運用數位載具不僅能突破時空限制， 運用數位載具快速閱讀精確理解是未來不可或缺的能力也能從小養成 未來面對大量數位化世界的能力。」 8年級林毅瑋同學使用Kobo電子書閱讀器後也發現， 不僅螢幕上可以將字體放大，長時間閱讀眼睛竟然一點都不痠， 還可以劃線做筆記隨時複習，有了這台電子閱讀器， 就好像把整個圖書館帶著走一樣。

新北市教育局表示，本市從閱讀1.0圖書資源的購置、2. 0的圖書館改造，再到3.0的設置閱讀教師，目前已進入4. 0的階段，即透過網路及數位平臺科技， 讓孩子們能夠跨界跨境跨時空取得閱讀資源，提升學生的閱讀素養。 教育局也積極爭取企業捐贈及跨局處合作， 公私協力一起帶給孩子最豐富的免費閱讀資源。 感謝10大企業捐贈豐富的閱讀的能量與資源，數位科技融入課程， 促動跨領域知識的聯結是未來閱讀教育的趨勢， 不僅能優化學習歷程，更重要的是讓學生從閱讀中想方法、找答案、 培養自主學習的能力。