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LINE Pay用戶數達840萬 平均每2.8人就有1人使用LINE Pay

2020年前3季累計超過356億交易金額 交易金額與筆數年成長超過8成 持續引領行動支付市場發展

By  台灣英文新聞
2020/10/13 17:21
照片來源：LINE提供

照片來源：LINE提供

最受國人喜愛的行動支付領導品牌LINE Pay公布LINE Pay App最新業績數據，截至2020年9月底為止，LINE Pay用戶數達840萬人，等於全台每2.8人就有1人使用LINE Pay行動支付，累計今年前3季透過LINE Pay App交易筆數超過8,500萬筆，帶動超過356億交易金額 (註)。面對國人對行動支付使用的強烈需求，LINE Pay持續拓展使用場景，累計全台已有超過24萬商店加入LINE Pay生態圈，持續引領行動支付市場發展。

LINE Pay自2015年服務推出以來，一直引領台灣行動支付市場發展，同時提供用戶綁定信用卡或金融卡的「第三方支付」、與一卡通公司合作串接銀行帳戶的 「電子支付LINE Pay Money」，以及LINE POINTS點數折抵等多元支付方式，滿足用戶對行動支付的各種需求。

LINE Pay用戶數急速成長，累計用戶數達840萬人，創造今年前3季整體交易筆數達8,510萬筆，較去年同期大幅成長84%，帶動整體交易金額突破356億元，亦較去年同期大幅成長84%。其中，LINE Pay與一卡通公司合作的電子支付LINE Pay Money服務，根據金管會公布資料顯示，用戶數已達266萬人，1-8月累計交易金額達66億元，較去年同期大幅成長6.7倍，成長幅度居電子支付業者之冠。​

LINE Pay今年1-9月總計之第三方支付與電子支付LINE Pay Money交易總金額突破356億，1-8月之交易總金額規模亦逼近金管會公布之最新全國電子支付業者1-8月交易總金額331億元，顯示LINE Pay行動支付的便利性與完整生態圈持續受到使用者喜愛與信任，使用人數與交易總金額均居國內行動支付業者龍頭角色。

此外，LINE Pay Money具有轉帳、朋友間分攤付款等功能，LINE Pay Money單月轉帳次數已突破93萬次，預估第四季每月轉帳次數將可突破100萬次，代表用戶已越來越習慣行動支付所帶來的便利性。

面對國人對行動支付需求上升，LINE Pay持續拓展使用場景，累計全台已有超過24萬商店可使用LINE Pay，較去年同期大幅成長67%，使用場景涵蓋大型百貨、連鎖品牌、便利超商、外送平台、觀光旅遊產業，並持續拓增至商圈夜市等中小型店家，提供民眾從食、衣、住、行、育、樂等各層面皆可使用LINE Pay 。

LINE Pay除持續拓增消費使用場景外，更將支付生活圈拓展至各生活層面。LINE Pay不僅為國內首家推出乘車碼的行動支付業者，用戶一機在手就可以搭乘包含捷運、輕軌、公車、計程車、共享機車等交通工具。此外，LINE Pay也率先提供用戶可透過行動支付繳交電信費、信用卡帳單、直接連結銀行開通數位帳戶等獨家功能，LINE Pay Money更支援超過700項包含水費、稅費、停車費等各類生活繳費，項目居電子支付之冠，持續為用戶提供便利生活。

LINE Pay表示，隨著消費者支付習慣的改變，第4季也將有全新功能服務登場，身為國內行動支付業者龍頭，LINE Pay將持續引領國內行動支付發展，滿足民眾對行動支付的需求與想像。

註:本次公布之業績數據為根據LINE Pay App交易。2019年12月所發布之交易筆數則為LINE Pay App加上LINE POINTS點數回饋信用卡實體卡之交易總額。

LINE Pay 重要業績數字表現

年份

2019(1-9月)

2020(1-9月)

年成長(%)

用戶數(百萬)

6.9

8.4

22%

商店數(萬)

14.8

24.6

66%

交易筆數(百萬)

46.3

85.1

84%

交易金額(百萬)

19,374

35,644

84%