LINE Pay用戶數達840萬 平均每2.8人就有1人使用LINE Pay

最受國人喜愛的行動支付領導品牌LINE Pay公布LINE Pay App最新業績數據，截至2020年9月底為止，LINE Pay用戶數達840萬人，等於全台每2.8人就有1人使用LI
LINE Pay自2015年服務推出以來，
LINE Pay用戶數急速成長，累計用戶數達840萬人，創造今年前3季
LINE Pay今年1-9月總計之第三方支付與電子支付LINE Pay Money交易總金額突破356億，1-8月之交易總金額規模亦
此外，LINE Pay Money具有轉帳、朋友間分攤付款等功能，LINE Pay Money單月轉帳次數已突破93萬次，
面對國人對行動支付需求上升，LINE Pay持續拓展使用場景，累計全台已有超過24萬商店可使用LI
LINE Pay除持續拓增消費使用場景外，
LINE Pay表示，隨著消費者支付習慣的改變，第4季也將有全新功能服
註:本次公布之業績數據為根據LINE Pay App交易。2019年12月所發布之交易筆數則為LINE Pay App加上LINE POINTS點數回饋信用卡實體卡之交易總額。
LINE Pay 重要業績數字表現
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年份
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2019(1-9月)
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2020(1-9月)
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年成長(%)
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用戶數(百萬)
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6.9
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8.4
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22%
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商店數(萬)
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14.8
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24.6
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66%
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交易筆數(百萬)
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46.3
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85.1
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84%
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交易金額(百萬)
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19,374
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35,644
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84%