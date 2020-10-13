台灣指揮中心：德國BNT武漢肺炎疫苗非中國廠

媒體報導，台灣東洋獲代理授權的德國BioNTech SE（BNT）為陸資企業。疫情指揮中心今天表示，BNT是德國廠，陸資僅占0.7%，且角色類似代理商，不會因此認定疫苗來自中國。

生技廠台灣東洋12日宣布取得BNT的2019冠狀病毒疾病疫苗台灣代理權。但媒體網站引述台商說法指出此德國廠商疫苗是與中國大陸「復星醫藥」合作，且在中國大陸監管審批下進行。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會回應上述議題時表示，BNT是德國廠，復星醫藥是取得其亞洲代理，可能因此有入股，股權占0.7%，就像一般公司股東可能會有來自各國股東一樣，不會因此認定BNT為中國大陸的廠商，也不像媒體揭露講的如此。

莊人祥說，指揮中心對武漢肺炎疫苗的態度是超量購買，多個管道齊發。國產疫苗要等到明年第二季才會有，當然也需要向外購買。但BNT這支疫苗要買多少，還有待跟藥廠了解，包含其臨床試驗進展、疫苗有效性、安全性評估，及其冷鏈條件等各方面考量，購買量還沒確定。

BNT武漢肺炎疫苗是一種核醣核酸（mRNA）疫苗，須保存在負70度，冷鏈保存必須審慎評估。

莊人祥說，據了解，台灣東洋有找相關廠商，認為可以克服冷鏈困境。在負70度保存只能儲存6個月，如果放在一般攝氏2至8度冰箱可以放5天；放一般室溫可能僅能2到5小時，必須考量這些限制，才能知道能買多少量、要投資多少儲存點，且接種點也會限量，讓大家集中接種。

莊人祥也說，目前指揮中心洽談的疫苗，都是公費使用，會提供給優先對象接種。