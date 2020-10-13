北極氣候觀察船一年回歸 科學家：海冰正在「死去」

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）全球暖化已成日常，但地球上某些角落受到的衝擊更大，北極就是其中之一。一艘德國阿爾弗雷德·魏格納研究所(Alfred Wegener Institute)科學研究船Polarstern在北極進行氣候觀察一年後，如今回歸母港卻帶回了不好的消息：北極的海冰正在「死去」。

Polarstern的出航是「北極氣候探險研究多學科漂移觀測站」計畫(MOSAiC)的一部分，獲得超過1.3億歐元的預算，在一年的時間內對北極圈的冰層、海洋、氣候與野生動物，進行完全的分析與研究，在此之前，由於不確定性過高，各種氣候模型皆未能全面預測這一脆弱的生態系未來會如何變化，而這一整年的研究，將對建構新模型有極大的幫助。

該船於去(2019)年9月在自挪威的特羅姆瑟(Tromsø)出發，在破冰船的陪同下前往北極，並固定於西伯利亞一側的冰層間，在完全關閉動力的情況下與海冰一同漂流，期間有數百名研究者陸續登船，就海洋與大氣在全球溫暖化下受到的影響進行討論，並搜集數據。

負責人Markus Rex教授指出，在某些冰層應該要有數公尺厚的地方，已經再也看不到冰的蹤跡，就連北極點的所在地都已經看不到冰塊，北極圈地區正以地球其他地方兩倍的速度迅速暖化。

事實上，這已是現代北極夏季冰層面積第二小的紀錄，浮冰僅剩374萬平方公里，僅稍大於2012年的341萬平方公里，而幾乎是每隔10年，北極的夏季浮冰面積就可以減少13%，照這個速度發展下去，很快的北極夏季就會完全沒有海冰。

Markus Rex教授說，北極的海冰正在「死去」，如果在幾十年內北極夏季冰層完全消失，無疑將會對全球氣候模式產生不可忽視的負面影響。