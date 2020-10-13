【落雨小幫手】科技部APP上線　提前半小時預告降雨

國家災害防救科技中心主任陳宏宇表示，民眾使用落雨小幫手APP，就可以看到所在位置大約半徑10公里範圍之內，過去20分鐘到未來1小時的降雨... 國家災害防救科技中心主任陳宏宇表示，民眾使用落雨小幫手APP，就可以看到所在位置大約半徑10公里範圍之內，過去20分鐘到未來1小時的降雨趨勢。（科技部提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）科技部國家災害防救科技中心，今天(13日) 宣布「落雨小幫手」APP正式上線，30分鐘內如果所在地區會下雨，民眾手機就能即時收到推播通知，要不要帶雨傘、曬棉被也能有所依循。

今天是一年一度的國際減災日，科技部國家災害防救科技中心舉行研究成果記者會，發布「落雨小幫手」APP正式上線。

（ APP下載處 ： iOS、Android）

國家災害防救科技中心主任陳宏宇表示，民眾使用「落雨小幫手」APP，就可以看到所在位置大約半徑10公里範圍之內，過去20分鐘到未來1小時的降雨趨勢，「如果家庭主婦要曬棉被，就可以知道等下會不會下雨」。

陳宏宇解釋，APP主要使用福衛七號搜集的大氣資料、中央氣象局11座氣象與防災雷達資訊，同時結合中央大學與台灣大學所研發60分鐘的極短期雨量預報技術。

國家災害防救科技中心氣象組組長于宜強表示，今年3月起，福衛七號每天提供4000筆大氣資料，根據國際文獻，可以提高氣象預報準確度6到10%。今年團隊也在梅雨季跟颱風季節進行測試，預報精準度評估可以提升約10%。

于宜強指出，目前釋出的仍為氣象圖層資料，可以讓民眾對照所在地區的降雨量多寡。使用者所在位置如果接下來30分鐘會下雨，APP也會推播通知「快下雨了」的訊息，讓民眾可以提前準備。不過，目前只會通知「下雨與否」，還無法提供雨下多大的細部資訊。

綜合科技部官網與中央社報導，科技部結合環保署、交通部、經濟部及內政部，近期共同執行建構「民生公共物聯網」，以強化防災韌性。災防科技中心也建置「災害情資網」網站與「國家災害防救科技中心LINE@官方帳號」，讓民眾透過不同管道，即時掌握災害情資。

災防科技中心透過「災害情資網」，持續彙整跨部會各災害業務主管機關，超過558類巨量災害監測資訊，提供中央與地方防災人員，即時掌握各類災害情資，並應用「公民回報社群」的災情收集機制，以攀爬、過濾、定位、製圖等四個步驟，來分析公開社群管道中的災害事件。

「國家災害防救科技中心LINE@官方帳號」目前已有超過114萬民眾訂閲，包括訂閱示警 (跨部會33項災害示警服務)、即時觀測(全台及各縣市之即時氣象資料)、在地服務(口罩查詢及家庭防災卡)等，提供豐富的行動化災防資訊服務。

(民生公共物聯網截圖)

(災害情資網截圖)