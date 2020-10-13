對中國採更加強硬態度　法國指派首位印太大使

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）在世界各國關切中國共產黨在印太地區的影響力之際，法國駐澳洲大使皮諾將成為法國首任「印太大使」。

根據雪梨先驅報（Sydney Morning Herald），皮諾（Christophe Penot）今日離開坎培拉後將駐點在巴黎，不過他將在印太地區奔走，並負責協調該地區的外交事務。報導認為，皮諾的新職位象徵法國升級在印太地區的戰略，並和德國一同促使歐盟對中國採取更強硬的策略。

在國際緊張情勢加劇之際，法國國防部長帕爾麗（Florence Parly）正推動法國在印太地區的外交政策，是以法國和印度及澳洲間的三方對話作為主體。報導提及，法國是最新一個改變對中國及印太地區願景的歐洲大國，向來與中國關係友好的德國也在9月間便提出第一份「印太地區政策準則」，其重點是對中國施加外交壓力。

報導提及，新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）催化了歐洲對中國政府在香港的行動（鎮壓民主運動及實施香港版《國安法》）、壓迫新疆維吾爾族等少數民族，以及在南海的軍事行動與政治干預等議題的關注。

根據報導，法國在整個印太地區的直接投資超過美金1,760億元（約新台幣5兆元），範圍觸及非洲沿海至南太平洋的珊瑚海，其中包含居住在法國領土內的160萬人口。此外，印太地區佔法國百分之17的出口總值及百分之14的進口總值。