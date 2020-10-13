台灣新南向廚神賽將登場 150名南投移工摩拳擦掌角逐桂冠

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為讓雇主了解移工母國文化，提倡移工正當休閒育樂活動，南投縣政府將於10月18日在南投市新豐國小活動中心舉辦多元文化美食競賽，並融入家鄉文化中的傳統料理與大家分享，歡迎仲介公司、雇主及民眾踴躍推薦及邀請移工朋友們報名參加，並一同享用異國美食及投票給予參賽者支持。

南投縣政府表示，希望透過展現移工手藝及異國美食文化，能夠促進勞資和諧並增進各國籍移工情感交流，讓移工能夠在假日同歡，一解思鄉之情，也讓他們感受到臺灣的人情與溫暖，也能達到「以食會友」目的，藉此開創臺灣美食「新食代」。

南投縣社勞處表示，法令宣導有獎徵答、不僅有得吃有得拿，還能認識政府對於移工朋友的各項政策及努力。希望透過展現移工手藝及異國美食文化，能夠促進勞資和諧並增進各國籍移工情感交流，讓移工朋友們能夠在假日同歡，一解思鄉之情，也讓他們感受到臺灣的人情與溫暖，也能達到「以食會友」目的，藉此開創臺灣美食「新食代」。

南投縣政府表示，參加對象為縣內外籍移工、及聘僱移工的雇主，參加活動人數預定150人，參賽作品25道佳餚。評分方式除了由轉業評審們依據各組烹調技巧及創意特色等項目給分外，也開放現場民眾試吃品嘗參賽者的創意料理，並進行票選活動，讓民眾在大快朵頤的同時，也用手中神聖一票，向心目中的人氣料理致意。