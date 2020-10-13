【武漢肺炎】時隔8個月　台灣10/13又見中國境外移入案例、接觸者共17人

示意照與新聞無關 。圖為金門岸巡隊2日發現一名泅水偷渡上岸的中國籍男子，疑因在海上曝曬過久體溫過高，送醫進行武漢肺炎病毒快篩，結果為陰性。... 示意照與新聞無關 。圖為金門岸巡隊2日發現一名泅水偷渡上岸的中國籍男子，疑因在海上曝曬過久體溫過高，送醫進行武漢肺炎病毒快篩，結果為陰性。全案送辦。（金門岸巡隊提供） 中央社

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增1例境外移入COVID-19(武漢肺炎, 新冠肺炎) 病例，為本國籍40多歲男性(案530)，今(2020)年2月至中國江蘇工作，10月11日返台。



指揮中心表示，個案返台前，曾於10月1日出現流鼻水及有痰等症狀，僅自行買藥服用，未在當地就醫，其辦公室有另2名同事有感冒症狀，亦自行服藥未就醫。

個案10月11日返台休假，因入境時有咳嗽、流鼻水及鼻塞等症狀，於機場進行採檢，並於今日確診，目前住院隔離治療。中央社報導，這名從中國江蘇返台的台商，是繼2月之後，台灣相隔8個月再度出現中國移入個案。目前台灣累計530例確診個案中，中國境外移入有12例（不含香港、澳門）。



指揮中心指出，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共17人，其中10人為前後二排座位旅客，列為居家隔離對象，7人為機組員，未入境。

指揮中心統計，國內截至目前累計97,166例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含96,055例排除)，其中530例確診，分別為438例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、489人解除隔離、34人住院隔離中。